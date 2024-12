Maxi offerta per Thuram e Oaktree stappa lo Champagne: ceduto in 5 minuti

Le prestazioni del francese non stanno passando inosservate. La posizione del fondo proprietario dell’Inter è molto chiara

Il giro di boa della stagione è ormai arrivato e anche in casa Inter è tempo di fare bilanci. Una prima parte di anno sicuramente positiva a livello di squadra. Per quanto riguarda i singoli, sono state diverse le sorprese e tra loro c’è sicuramente Marcus Thuram,che con i suoi 13 gol complessivi è stata l’arma in più dei nerazzurri. Le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate a diversi club.

Si parla molto di un possibile passaggio al PSG. Da parte dell’Inter la consapevolezza che il giocatore è importante per Simone Inzaghi, ma davanti ad una proposta di livello nulla è da escludere. Thuram è arrivato a parametro zero e non si ha la certezza che in futuro possa ripetere prestazioni simili. Per questo motivo in viale della Liberazione si potrebbe pensare ad aprire ad una certezza in caso di una offerta irrinunciabile.

Inter e il futuro di Thuram

Il futuro di Marcus Thuram è ancora tutto da scrivere. Il francese ha un contratto lungo (giugno 2028) con l’Inter, ma anche una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Una cifra che potrebbe portare il giocatore lontano dalla maglia nerazzurra. “Non lascerò il club sfruttando la clausola – ha però fatto sapere nell’intervista a La Gazzetta dello Sport il figlio d’arte – non sarò da solo a scegliere. Se qualcuno dovesse farsi avanti, ci sarà sempre una discussione con la società“.

Calciomercato Inter: maxi offerta per Thuram, Oaktree direbbe sì

Le parole del francese sono molto chiare. Da parte sua non ci sarà una apertura alla partenza con clausola senza averne parlato con l’Inter. E anche i nerazzurri hanno una posizione definitiva sul destino del transalpino. Davanti ad una proposta importante non è da escludere che si possa aprire ad una sua cessione.

Thuram, infatti, ha una clausola rescissoria di 85 milioni di euro. Ad oggi difficilmente si arriverebbe ad una proposta simile anche da parte dei club stranieri, ma Oaktree sarebbe pronta a dare il via libera anche per una più bassa intorno ai 65/70 milioni. Il motivo? Parliamo di un giocatore preso a zero e che porterebbe il club a fare una plusvalenza importante considerato anche l’ingaggio di 9 milioni lordi.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Da parte del calciatore nessuna volontà di lasciare l’Inter, ma davanti a cifre importanti in viale della Liberazione si potrebbe ragionare sulla sua partenza per una questione di plusvalenze. Al momento è una ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione.

Inter-Thuram: ipotesi rinnovo

In attesa di capire se qualche club si presenterà con una proposta importante per Thuram, al termine della stagione l’Inter e il francese potrebbero iniziare a trattare il rinnovo. Un prolungamento (fino a giugno 2029) che comunque non chiuderebbe le porte ad un suo addio. Ma questo è destinato ad arrivare solamente davanti ad una offerta intorno ai 65 milioni di euro.