Si prendono anche Thuram: 145 milioni per il doppio colpo stellare

Il centravanti francese dell’Inter è un’opzione per il reparto avanzato del club tedesco dalla prossima estate, con lui una stella in ascesa del calcio spagnolo

Cinque gol nelle ultime quattro partite giocate in campionato, a seguito di un momento di magra durato diverse settimane, è il miglior regalo che Marcus Thuram potesse fare a sé stesso e l’Inter. Perché anche grazie a lui, se non soprattutto, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi resta in linea con gli obiettivi stagionali prefissati da Oaktree.

A livello numerico, il centravanti francese ha fatto meglio del comprimario Lautaro Martinez e potrebbe essere davvero la sua annata in cima alla classifica dei migliori marcatori di Serie A. Questo, tuttavia, potrebbe diventare controproducente per l’Inter sul mercato.

Non è infatti un segreto che Thuram vanti dalla sua un nutrito gruppo di pretendenti, disposte a muoversi per lui dalla prossima estate alle giuste condizioni economiche. L’Inter al momento non ha intenzione di privarsi del proprio attaccante ma potrebbe scendere a patti con chiunque dovesse pareggiare o superare la soglia minima da 85 milioni di euro, rappresentata dalla presenza della clausola rescissoria.

Thuram con Williams al Bayern, bis offensivo per rilevare l’eredità di Kane

Il nome di Thuram potrebbe finire anche nel calderone delle opzioni su cui potrebbe investire il Bayern Monaco nel prossimo futuro, sulla base di specifiche valutazioni dirigenziali.

Il club bavarese dovrà sondare attaccanti che possano fare le veci di Harry Kane, non più tanto giovane all’anagrafe seppur ugualmente efficiente sotto il profilo realizzativo, da affiancare ad un altro profilo del calibro di Nico Williams.

Assieme al francese, l’esterno spagnolo andrebbe a completare il reparto offensivo al netto di una spesa aggiuntiva da 60 milioni di euro da mettere in conto per convincere l’Athletic Bilbao, fino a toccare un pacchetto da 145 milioni di euro complessivi.

Thuram non avrebbe oltretutto problemi d’adattamento nel campionato tedesco di Bundesliga, avendo già disputato prima dell’esperienza all’Inter una serie di stagioni positive al Borussia Monchengladbach.