“Scrive a tante ragazze”: la denuncia della moglie di Inzaghi

Il tecnico dell’Inter è al centro di una particolare vicenda. La denuncia è partita direttamente da Gaia Lucariello, sua moglie: cosa è successo

La vita privata di Simone Inzaghi negli ultimi anni è sempre stata fuori dalla luce dei riflettori. Da calciatore il tecnico nerazzurro era finito sulle pagine di gossip per la relazione e il figlio con Alessia Marcuzzi. Ora la loro storia è finito da tempo e al fianco dell’allenatore dell’Inter c’è Gaia Lucariello. Un amore che si vive lontano dai paparazzi. Negli ultimi giorni, però, la situazione è un po’ cambiata a causa di una vicenda un po’ particolare.

La denuncia è stata fatta direttamente dalla moglie dello stesso Inzaghi sui social. Un avviso a tutte le ragazze, ma anche alle altre persone che si vedono contattate da un profilo che fa riferimento proprio al tecnico dell’Inter. Una questione sicuramente spiacevole e che ha portato la Lucariello a muoversi in prima persona.

Inzaghi e il rapporto con i social

Simone Inzaghi non ha mai avuto un grande rapporto con i social. Una scelta fatta dal tecnico per concentrarsi principalmente sul campo e non avere diciamo delle distrazioni. La cultura del lavoro al tecnico dell’Inter non manca e possiamo dire che i risultati si stanno vedendo. Nonostante questo, però, nelle ultime ore il suo nome è ritornato alla ribalta per un qualcosa di sicuramente non piacevole.

La denuncia della moglie

A far venire tutto alla luce è stato la moglie con un post sul proprio profilo Instagram. Una denuncia per prendere le difese del marito e anche avvisare alcuni utenti che non è lui a fare alcune cose.

Stando al racconto della Lucariello, sul social ci sarebbe una persona che spaccia per Inzaghi pubblicando anche delle foto che ritrae le famiglia dello stesso tecnico. “È una fanpage, non Simone, ma scrive come se fosse lui. Mi hanno detto che questo scemo scrive anche a tante ragazze. Per favore segnalatelo“. Un appello per far cancellare la pagina e naturalmente tutelare lo stesso Inzaghi da alcuni gesti che lui non ha mai fatto.

Una vicenda sicuramente non piacevole, ma l’intera famiglia ha subito preso le distanze avvisando che si tratta di una persona che si spaccia per lui e non è Inzaghi. Naturalmente vedremo nei prossimi giorni le segnalazioni porteranno all’eliminazione del profilo oppure no.

Per Inzaghi testa al campo

Naturalmente di questa vicenda se ne sta occupando specialmente la moglie. Il tecnico nerazzurro continua a restare lontano dai social e pensare solamente al campo. L’obiettivo è quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione e iniziare ancora meglio il 2025.