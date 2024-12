“Te lo dico io!”: Inzaghi indemoniato, ecco come ha dato la scossa all’Inter

Il primo tempo contro il Como non ha assolutamente convinto il tecnico. La scossa negli spogliatoi e una ripresa da squadra diversa

È stata un’Inter dai due volti contro il Como. Il primo tempo giocato a ritmi molto bassi e da squadra che non ha realmente convinto i tifosi. Una prestazione non all’altezza delle ultime e che aveva lanciato già un piccolo campanello d’allarme. Poi nella ripresa si è visto un approccio diverso e questo è merito sicuramente di Simone Inzaghi.

Il tecnico non era assolutamente contento di quanto visto nella prima frazione di gioco dai suoi ragazzi. Troppo molli e forse convinti di riuscire a portare a casa la vittoria in modo facile. La scossa nell’intervallo ha permesso di alzare il livello prestazione dei suoi ragazzi e i tre punti sono stati portati a casa. Naturalmente la speranza di Inzaghi è che in futuro non serva un intervento negli spogliatoi per vederli dare il massimo.

Inzaghi e la scossa negli spogliatoi

Simone Inzaghi lo conosciamo molto bene. Lui chiede sempre il massimo ai suoi ragazzi e non molla neanche quando il risultato è ormai in cassaforte. E contro il Como il primo tempo non lo ha sicuramente convinto. L’intervallo è stato il momento giusto per dare la scossa alla squadra e permettere di portare a casa i tre punti. Una vittoria fondamentale considerato che davanti nessuno aveva lasciato punti per strada.

Furia Inzaghi, cosa ha detto prima del secondo tempo di Inter-Como

Un primo tempo non sicuramente giocato all’altezza da parte dell’Inter. Ritmi bassi e giocatori troppo molli in campo. Uno 0-0 che ha costretto Simone Inzaghi a dare una scossa negli spogliatoi. Il tecnico li ha caricati e possiamo dire che nella ripresa si è vista in campo una squadra completamente differente.

Nel tunnel che porta al prato del ‘Meazza’, poco prima dell’inizio del secondo tempo, dice a Lautaro: “Cinque minuti e fai gol“. Alla fine a segnare sarà Carlos Augusto, ma la previsione di Inzaghi era quella giusta. E poi carica Thuram: “Forza! Forza! Marcus forza! Contro… (il nome non si capisce ndr)… Devono ribalzare via!“. E anche in questo caso si può parlare di parole giuste visto il secondo gol messo a segno dal francese.

Insomma, le parole di Inzaghi sono assolutamente servite a fare quel salto di qualità importante contro il Como. Una scossa che ha permesso di portare a casa i tre punti anche se il tecnico nerazzurro spera di non dover più intervenire in questo modo in futuro.

Inzaghi la marcia in più di questa Inter

Il principale artefice dei successi e delle prestazioni dell’Inter è sicuramente Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, come sempre ha fatto nella sua carriera, riesce a dare una impronta ai giocatori e lo abbiamo visto contro il Como. È bastata una scossa per rivedere la squadra che tutti noi conosciamo.