Assalto a Inzaghi: contratto da 27 milioni netti per fargli lasciare l’Inter

Il tecnico nerazzurro continua ad essere nel mirino di diverse squadre. Una big lo ha messo nel mirino e prepara una proposta importante

Tra gli artefici di questo percorso perfetto dell’Inter c’è sicuramente Simone Inzaghi. Il tecnico sta dimostrando tutte le sue qualità alla guida del club nerazzurro e le prestazioni della squadra non stanno passando inosservate a diverse squadre e l’allenatore piacentino è finito nel mirino di diverse dirigenze. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che al termine della stagione si possa comunque arrivare a delle proposte.

Secondo le ultime indiscrezioni, un club sarebbe disposto a mettere sul piatto una proposta importante per convincere il tecnico a lasciare l’Inter. Per il momento Simone Inzaghi ha una idea molto chiara sul suo futuro e questa offerta potrebbe comunque non farlo vacillare.

Futuro Inzaghi: idee chiare per il tecnico

I prossimi saranno mesi dove Inzaghi sarà accostato a diversi club. Il tecnico, infatti, sta dimostrando ormai da anni le sue qualità e in molti vorrebbero affidargli la squadra. Per il momento l’allenatore piacentino ha deciso di sposare la causa Inter e ha sicuramente le idee molto chiare per il futuro. Naturalmente la stagione è ancora lunga e non possiamo escludere delle sorprese in questo senso.

Inter: sirene dalla Premier per Inzaghi, i dettagli

La Premier League continua a tentare Simone Inzaghi. Sappiamo quanto il Manchester United nei mesi scorsi abbia provato a convincere Inzaghi, ma il tecnico ha sempre chiuso la porta. La sua priorità in questo momento si chiama Inter e difficilmente cambierà nelle prossime settimane.

Per questo motivo sembra davvero difficile che possa decollare l’eventuale pista Tottenham. Postecoglu non sta convincendo e Paratici potrebbe caldeggiare il nome di Inzaghi. I due sono grandi amici e il direttore sportivo vorrebbe lavorare insieme al piacentino. Da parte degli Spurs non è da escludere una proposta di un contratto triennale da 9 milioni di euro a stagione per farlo vacillare. Una offerta economica importante, ma destinata a non andare in porto.

Il Tottenham, infatti, dovrebbe ripartire da zero la prossima stagione e la Premier League è sempre un campionato equilibrato dove difficilmente si vince subito. Da parte di Inzaghi la volontà è quella di restare all’Inter e proseguire il lavoro iniziato negli anni scorsi e continuare a lottare per obiettivi importanti come Scudetto e Champions.

Inter, la volontà è quella di proseguire con Inzaghi

Le strade di Inzaghi e dell’Inter non dovrebbero separarsi nelle prossime stagioni. Il tecnico ha rinnovato da poco nel 2026 e Marotta ha confermato la volontà di proseguire insieme. Al momento non sono in programma ulteriori prolungamenti, ma le idee sono sicuramente molto chiare.