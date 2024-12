DIRETTA Cagliari-Inter, de Vrij torna al centro della difesa: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Cagliari di Nicola nella 18esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo del Cagliari in Sardegna nel terzo anticipo del sabato valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono allungare la striscia di quattro vittorie di fila iniziata contro il Verona e proseguita contro il Parma e la Lazio prima di battere il Como. L’obiettivo è quello di conquistare tre punti per superare il Napoli e agganciare almeno momentaneamente l’Atalanta in testa alla classifica per prepararsi al meglio alla semifinale di Supercoppa Italiana proprio contro i bergamaschi in programma il 2 gennaio. Per i rossoblu di Davide Nicola, che invece vengono da tre sconfitte consecutive tutte di misura contro Fiorentina, Atalanta e Venezia, è l’occasione per ottenere un risultato di prestigio e provare a uscire dalla zona retrocessione.

La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su smartphone, tablet e pc soltanto sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti siglate da Dumfries e da Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Unipol Domus’ tra Cagliari e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Gaetano; Piccoli. All.: Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.; Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1