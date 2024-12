Pronto a firmare con l’Inter: emergenza in difesa, rinforzo immediato a zero

La situazione del reparto difensivo preoccupa in casa nerazzurra. Possibile anche un rinforzo immediato a zero: la posizione dei nerazzurri

Il quadro complessivo difensivo dell’Inter preoccupa un po’ Inzaghi. La situazione d’emergenza ora sembra rientrare, ma il rischio è quello di trovarsi ancora una volta contati dietro. I continui acciacchi di Acerbi e de Vrij e Pavard che si ferma spesso costringono in viale della Liberazione a fare delle riflessioni. Fino ad oggi Palacios non ha trovato spazio e per questo motivo non è da escludere un rinforzo in quel reparto.

Secondo le ultime indiscrezioni, un centrale potrebbe essere offerto all’Inter nelle prossime settimane. Si tratta di un giocatore svincolato e il suo entourage sarebbe al lavoro per trovare una soluzione. Quella nerazzurra rappresenterebbe sicuramente il risultato ideale, ma per il momento sembra essere una trattativa complicata.

L’Inter e il dilemma difesa

In casa Inter esiste il dilemma in difesa. Gli infortuni e un Palacios considerato molto acerbo ha portato Inzaghi a schierare Carlos Augusto nei tre dietro. Una soluzione che ha sicuramente dato un riscontro positivo considerato anche il gol dell’ex Monza, ma ora sono in corso delle riflessioni per capire meglio come muoversi. L’intenzione sarebbe quella di non toccare il reparto anche se non è da escludere che, in caso di opportunità, ci possano essere delle novità.

Calciomercato Inter: un difensore si offre, i dettagli

Al momento i principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo sono troppo cari. Per questo motivo in viale della Liberazione si sta ragionando anche sulla possibilità di restare così senza muoversi. Ma attenzione alle opportunità che il calciomercato invernale potrebbe dare già dai prossimi giorni.

Una di questa sembra essere Soumaoro. L’ex difensore del Bologna non ha ancora trovato squadra e il suo agente starebbe valutando la possibilità di offrirlo all’Inter per rinforzare il reparto difensivo. Si tratta di un calciatore che conosce molto bene il nostro campionato e quindi non avrebbe la necessità di ambientarsi. Ma il profilo non sembra stuzzicare assolutamente la società nerazzurra.

In viale della Liberazione non lo considerano come il rinforzo giusto per questa squadra e quindi difficilmente la pista è destinata a decollare per quanto riguarda l’Inter. Ma un tentativo il suo entourage potrebbe farlo.

Soumaoro-Inter: pista impossibile

Difficile, quindi, vedere Soumaoro con la maglia dell’Inter. Il giocatore, nonostante sia svincolato e conosca alla perfezione il nostro campionato, non sembra essere uno dei profili sul quale i nerazzurri potrebbero puntare in caso di rinforzo nel reparto difensivo durante il calciomercato invernale.