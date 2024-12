Biglietti Mondiale per Club: come possono acquistarli i tifosi dell’Inter

L’Inter giocherà il Mondiale per Club FIFA 2025 negli Stati Uniti, che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio dei 2025: come comprare i biglietti

Il calendario del Mondiale per Club 2025 è ancora in fase di definizione, ma le squadre sono state suddivise in gironi. E l’Inter sarà nel Girone E, insieme a River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey. Sappiamo già che la prima giornata, prevista per il 17 giugno, si disputerà al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro il Monterrey, alle ore 18:00 (ore locali).

La seconda giornata è prevista 21 giugno 2025. Si cambia Stato: si gioca al Lumen Field, a Seattle, contro l’Urawa Red Diamonds. Verso le ore 12:00 (sempre locali). Per la terza giornata, l’impegno è programmato per il 25 giugno, di nuovo al Lumen Field di Seattle. L’avversaria è, sulla carta, la più tosta del girone: il River Plate. E si giocherà alle 18:00.

Poi, se l’Inter dovesse superare la fase a gironi dovrebbe competere nei turni a 28 eliminazione diretta, che si terranno a partire dal giugno, con finalissima prevista il 13 giugno. Per assistere alla competizione bisogna dunque non solo assicurarsi un biglietto, ma anche comprare un volo.

Come acquistare subito i biglietti per il Mondiale per Club

I tifosi dell’Inter possono però già muoversi per acquistare i biglietti per il Mondiale per Club. Per farlo devono seguire alcuni precisi passaggi. La prima cosa da fare è compilare un foam dedicato. Accedendo al sito ufficiale dell’Inter e compilando un form si può infatti richiedere un Access Code. Tale codice è indispensabile per completare l’acquisto dei biglietti…

La finestra per richiedere l’Access Code è aperta fino alla mezzanotte del 15 gennaio 2025. E, secondo quanto comunicato, ogni codice permette di acquistare fino a quattro biglietti. A questo punto, l’Access Code sarà utile per completare l’acquisto dei biglietti per il Mondiale per Club sul sito ufficiale della FIFA. I biglietti per ora disponibili sono quelli per le partite della fase a gironi e della fase a eliminazione diretta.

La distribuzione dei codici segue una gerarchia di priorità. I primi ad aver diritto a poter prendere un biglietto sono gli abbonati della stagione 24/25. Dopo di loro ci sono ai soci degli Inter Club attivi. Poi, infine, arriverà il turno di tutti gli altri tifosi.

Prezzi dei biglietti

L’Inter ha comunicato che i codici verranno inviati secondo scadenze precise, a partire da coloro che li hanno già richiesti entro il 22 dicembre. Ecco l’elenco:

Richiesti entro la mezzanotte di domenica 22/12: nella giornata di lunedì 23/12

Richiesti entro la mezzanotte di mercoledì 1/01/2025: entro domenica 5/01/2025

Richiesti dal 2/01/2025 al 8/01/2025: entro domenica 12/01/2025

Richiesti dal 9/01/2025 al 15/01/2025: entro domenica 19/01/2025

Ci sono due categorie di biglietti. Upper Tier e Lower Tier. Entrambi costano dai 67 a 134 dollari circa. Alcuni incontri della fase a eliminazione diretta sono “conditional”. Questo significa che verranno disputati solo se la squadra supera la fase a gironi. La FIFA ha già spiegato che se un biglietto per un incontro “conditional” non verrà utilizzato, sarà rimborsato. Quindi è possibile anche comperare i biglietti per i turni successivi alle qualificazioni.

Occhio però ai limiti di quantità. La FIFA ha già fatto sapere che la disponibilità dei biglietti è limitata e che nemmeno la ricezione dell’Access Code garantisce la disponibilità dei posti.

Considerando che un volo economico potrebbe costare intorno ai 1.000 dollari, bisogna poi mettere in conto il costo dell’alloggio negli Stati Uniti. A Los Angeles, una camera di fascia media costa sui 200 dollari. A Seattle 150. Quindi, per vedere una partita, escludendo pasti e altre spese, bisognerebbe investire 1.500 dollari almeno.