Botto di fine anno, l’Inter se lo assicura a costo zero

Il calciomercato nerazzurro è pronto ad infiammarsi: rispunta un clamoroso colpo a zero

Si avvicina l’anno nuovo ed il 2024 nerazzurro può essere definito più che positivo. La seconda stella conquistata e cucita sul petto e la voglia di ripetersi, di tornare ai vertici del calcio mondiale. A questo punto della stagione, però, la dirigenza dell’Inter è ad un bivio.

La riapertura ormai imminente della sessione invernale di calciomercato offrirà, come di consueto, opportunità ghiotta per potenziare il gruppo in mano al tecnico di Piacenza. Con un occhio vigile ai conti, dunque, Beppe Marotta tenterà di portare i nomi giusti ad Appiano Gentile per ampliare il ventaglio di scelte di Inzaghi. Un difensore e, magari, un nuovo attaccante se Correa o Arnautovic dovessero fare le valigie nelle prime settimane dell’anno nuovo.

D’altro canto il presidente nerazzurro con la sua consueta lungimiranza sta guardando ben più lontano. Fari puntati alla prossima stagione ma, prima, al mercato estivo. E da giugno in poi diversi big potrebbero salutare, dando il via ad una vera e propria rivoluzione nerazzurra. A tal proposito si sta rifacendo strada un’intrigante suggestione di mercato, direttamente dalla Premier League.

Dalla Premier all’Inter: stella a zero

Già da ormai diverse settimane sta avanzando sottotraccia una suggestiva ipotesi per la retroguardia interista. Occhi puntati in casa Liverpool, dove l’occasione più golosa si chiama ancora Virgil van Dijk. Il nazionale olandese è infatti in scadenza il 30 giugno 2025.

Il Liverpool, d’altro canto, è in procinto di cambiare tanto e nel nuovo corso con Arne Slot in panchina potrebbe non rientrarvi l’attuale capitano, che ad inizio luglio compirà 34 anni. Un colpo a zero clamoroso per l’Inter, la dirigenza starebbe infatti fiutando il potenziale affare per l’estate. AL di là della carta d’identità l’olandese rimane uno dei difensori più forti, esperti ed affidabili del panorama europeo: una stella che Marotta potrebbe provare a regalare a Inzaghi.

Soprattutto perché, a quanto pare, il rinnovo di Stefan de Vrij si fa sempre più improbabile con il passare delle settimane. Da un olandese ad un altro, dal Liverpool all’Inter: un piano che prende forma ma che mantiene comunque degli ostacoli tutt’altro che semplici da aggirare. Lo sa bene proprio Marotta che negli anni ha riportato in positivo i conti nerazzurri.

Inter-van Dijk, c’è più di un ostacolo

Ad oggi lo scoglio principale riguarda, chiaramente, lo stipendio. Van Dijk guadagna circa 8 milioni di euro a stagione: una cifra importantissima ma che potrebbe essere spalmata su più anni. Si tratta, comunque, più del doppio di quanto guadagna de Vrij al momento.

Un altro nodo da sciogliere è rappresentato, però, dalla volontà di Oaktree di svecchiare la rosa nerazzurra. Van Dijk potrebbe rappresentare l’eccezione che conferma la regola ma la proprietà ha intenzione di cambiare politica, puntando sui giovani e alleggerendo quando possibile il monte ingaggi. In questo quadro generale sembra assai improbabile che il nazionale olandese possa, effettivamente, varcare i cancelli di Appiano Gentile.

Marotta, però, ci ha abituato in passato a diverse sorprese e quella riguardante il capitano del Liverpool sarebbe solo l’ultima in ordine cronologico: non di certo la prima. Ad oggi, si tratterebbe di una missione difficilissima, per non dire impossibile.