Hanno chiesto Barella all’Inter: vogliono vincere lo Scudetto

Il centrocampista nerazzurro è sempre corteggiato dai top club europei: la big vuole affondare il colpo per arrivare all’obiettivo grosso

Quando manca lui, si sente. Quando sta fuori – com’è capitato in tre occasioni in Serie A nella stagione corrente – l’Inter a centrocampo soffre più del dovuto. Già perché oltre ad essere sempre pericoloso in zona gol con inserimenti letali e con tiri dalla distanza (chiedere informazioni a Provedel e alla Lazio nell’ultima sfida dell’Olimpico tra la Lazio e i nerazzurri), Nicolò Barella è un motorino inesauribile. Pronto a sporcare le linee di passaggio avversarie e a portare quel pressing feroce, atto alla riconquista del pallone nella metà campo offensiva, voluto dal tecnico.

Insignito, a parole ma anche coi fatti, dello status di unico intoccabile della rosa meneghina insieme a Lautaro Martinez (non a caso i due hanno firmato un rinnovo di contratto fino al 2029), il centrocampista sardo è sempre nel mirino delle grandi d’Europa.

Dai giganti della Premier per finire con le blasonate società del calcio iberico, tutti vorrebbero l’infaticabile tuttofare tra le proprie fila. L’Inter, come detto, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello, arrivato a Milano nell’estate del 2019 dopo un’aspra battaglia di mercato vinta contro i rivali cittadini.

Le lusinghe però, non mancano. E al giocatore, con le proposte di faraonici ingaggi pluriennali, e alla stessa dirigenza dell’Inter, che potrebbe ingolosirsi di fronte ad offerte comunque superiori ai 70 milioni virtualmente stabiliti da Marotta.

Barella, Simeone rompe gli indugi: le ultime dalla Spagna

Protagonista di un eccezionale cammino in Liga, dove nelle ultime settimane ha recuperato ben 16 punti all’ormai ex capolista Barcellona, battuta nello scontro diretto del Montjuic con una rete di Sorloth all’ultimo respiro, l’Atletico Madrid guida ora la classifica del campionato spagnolo con un punto di vantaggio nei confronti del Real Madrid di Ancelotti.

La stagione però, tanto in campionato quanto in Champions, è ancora lunga e difficile. Ci saranno momenti complicati, come quelli già attraversati dai Colchoneros ad inizio stagione. Ecco che allora un colpo da favola, l’inserimento di un vero big in rosa, potrebbe quasi garantire alla banda del Cholo il successo finale. Quanto meno in campo nazionale.

Come riportato dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.net‘, la dirigenza della società iberica avrebbe deciso di portare un assalto immediato all’ex Cagliari. Una maxi offerta da mettere sul tavolo dell’Inter già nei primi giorni della sessione invernale di scambi. Quasi pleonastico sottolineare come Marotta non vorrebbe nemmeno prendere in considerazione la proposta, idem Barella che sogna di chiudere la carriera nella ‘sua’ Inter.