Inter con chi gioca la prossima partita di Champions: il calendario ufficiale

Calendario Champions League; la settima e l’ottava gara: quanti punti servono all’Inter per arrivare agli ottavi di finale

La Champions si è fermata a metà dicembre. Il ko in casa del Bayer Leverkusen ha di certo contaminato l’ottimo percorso europeo dei nerazzurri, ma senza minare le certezze e le aspirazioni del gruppo guidato da Simone Inzaghi. Purtroppo, alla sesta gara in programma, è arrivato il primo goal subito e con esso la prima sconfitta. Ciononostante, per i nerazzurri le possibilità di qualificazione agli ottavi sono ancora alte.

Certo, ora, con un calendario fitto di impegni, relativi a più competizioni, l’Inter dovrà fare molta attenzione ai prossimi due impegni di Champions League per evitare di dover affrontare i playoff.

Al momento l’Inter è sesta in classifica generale con 13 punti. La posizione è virtualmente divisa con Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Lille e Brest, anche se l’Inter sconta il fatto di aver segnato solo 7 reti di di poter contare su una differenza reti pari a 6. A differenza dell’Arsenal che ne ha fatti 9 e ha subito 2 reti ed è quindi a +7, del Bayer che ne ha fatti 12 e subiti 5 (è a +7), e dell’Aston Villa che è a +6 ma ha segnato un goal in più rispetto i nerazzurri.

Sotto di un solo punto in classifica ci sono Milan, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atletico Madrid… Ma anche le squadra più indietro come Manchester City, Atalante e Juventus puntano a entrare nelle prime otto.

La Champions League ripartirà a fine gennaio, con le ultime due partite che si riveleranno, come preventivabile, decisive per la qualificazione diretta agli ottavi. I nerazzurri, malgrado la sconfitta nell’ultimo turno contro il Leverkusen, possono stare relativamente tranquilli: la posizione attuale appare ottimale. Quanti punti servono all’Inter per avere la certezza di entrare fra le prime otto?

I prossimi due impegni di Champions dell’Inter: il calendario

Ai nerazzurri servono 4 punti per avere certezza di entrare tra le prime otto. Le squadre da affrontare solo lo Sparta Praga, poi, in chiusura il Monaco.

Mercoledì 22 gennaio 2025 , alle ore 21:00 c’è la sfida in trasferta contro lo Sparta Praga

, alle ore 21:00 c’è la sfida in trasferta contro lo Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21:00, a Milano, c’è la sfida con il Monaco

Con una vittoria e un pareggio, l’Inter dovrebbe farcela. Non è tuttavia certo. Secondo le simulazioni, con 4 punti c’è il 96% delle possibilità di passare direttamente agli ottavi. 17 punti potrebbero comunque non bastare… Attualmente solo il Liverpool è già matematicamente qualificato, e così la soglia sicurezza per la top 8 è a 18 punti. Arsenal e Aston Villa affronteranno calendari favorevoli. Il Lille giocherà invece contro il Liverpool che potrebbe mandare in campo le seconde linee.

Questa la classifica attuale della fase a gironi della Champions 2024\25