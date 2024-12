Via dall’Inter dopo una sola partita: nuova avventura in Serie A

Possibile addio all’Inter e prestito in Serie A dopo una sola partita in nerazzurro, questa l’ultima indiscrezione di mercato in vista di gennaio

Un finale di 2024 decisamente positivo per l’Inter che, con la perentoria vittoria a Cagliari, è riuscita a portarsi a un solo punto di distanza dall’Atalanta capolista, fermata sull’1-1 dalla Lazio all’Olimpico. Con una gara in meno rispetto ai nerazzurri di Gasperini, l’Inter intravvede il sorpasso alla ripresa del campionato prevista con il match contro il Venezia in programma il 12 gennaio.

Prima, l’Inter parteciperà da Campione d’Italia in carica alla Final Four di Supercoppa Italiana. Il 2 gennaio, Lautaro e compagni sfideranno l’Atalanta in semifinale a Riyad con l’obiettivo di centrare la quarta finale consecutiva nella competizione. Lo stesso giorno è previsto l’inizio della sessione invernale di calciomercato nella quale l’Inter non dovrebbe stravolgere l’attuale organico a disposizione di Inzaghi.

Attenzione, tuttavia, a qualche possibile cessione sia tra gli esuberi (Radu su tutti) che tra i giovani a disposizione della Primavera. Tra questi spicca Mike Aidoo, esterno ghanese che Inzaghi ha fatto esordire in prima squadra concedendogli qualche minuto nel finale di partita del match contro l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Inter, possibile prestito per Mike Aidoo

“Debuttare è sempre un’emozione unica. Il Mister me lo aveva anticipato ma è stata un’emozione unica. Ringrazio tutta l’organizzazione dell’Inter che mi ha dato questa possibilità“, queste le parole di Aidoo subito dopo l’esordio, preceduto dal bellissimo gesto dei compagni in panchina che l’hanno incoraggiato quando ha tolto la pettorina per prendere il posto di Darmian.

In più di un’occasione, Aidoo ha avuto la possibilità di allenarsi in prima squadra e si è fatto apprezzare da Inzaghi che l’ha convocato per tre volte in Champions League. Legato all’Inter da un contratto fino al 2027, Aidoo è una colonna della Primavera di Zanchetta con la quale ha disputato 15 partite in stagione con due assist all’attivo.

L’esterno ghanese rappresenta il profilo ideale per OakTree, un calciatore giovane, di talento e con ampi margini di crescita come quelli che la dirigenza dovrà individuare in futuro sul mercato. Dopo l’esordio in Coppa Italia, Aidoo avrà verosimilmente poche chance per tornare in campo con la prima squadra. Per questo motivo, in una prospettiva di crescita e valorizzazione, è verosimile ipotizzare una sua cessione in prestito, magari proprio in Serie A, campionato nel quale potrebbe essere protagonista in futuro.

Uno scenario che potrebbe concretizzarsi già a gennaio (c’è il Verona sulle sue tracce) anche se con l’attuale situazione di classifica della Primavera dell’Inter (terza a cinque punti dalla Roma capolista) non è affatto da escludere che la sua cessione a titolo temporaneo possa avvenire la prossima estate.