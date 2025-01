Inzaghi, chiesto un calciatore per gennaio: ma bisogna convincere Oaktree

Il mercato dell’Inter nella sessione invernale prevede poche operazioni. Ecco il giocatore che vorrebbe avere il tecnico piacentino

Tra i pregi di Simone Inzaghi c’è sicuramente quello di non aver mai messo pressione sulla società sul terreno del calciomercato. Il tecnico piacentino ha sempre ribadito di essere soddisfatto della rosa messa a disposizione da Marotta, Ausilio e Baccin.

Un comportamento ben diverso rispetto al suo predecessore Antonio Conte, che non perdeva occasione di chiedere rinforzi anche pubblicamente per far fare il salto di qualità alla squadra. In questa stagione, forte di uno scudetto storico vinto con ampio anticipo, l’ex allenatore della Lazio ha anche rimarcato come le avversarie si siano rinforzate a differenza dell’Inter che in estate ha preso soltanto il secondo portiere Josep Martinez, il giovane Palacios e i due svincolati Zielinski e Taremi.

Proprio il centravanti iraniano, tuttavia, sta deludendo le aspettative. Se si considera che gli altri due attaccanti in panchina sono Arnautovic e Correa, si capisce perché Inzaghi abbia il timore di non riuscire ad arrivare in fondo ad ogni manifestazione, in una stagione più lunga del solito che vedrà come appendice il Mondiale per Club del prossimo giugno negli Stati Uniti, con i soli Thuram e Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Inzaghi sogna Immobile: affare quasi impossibile col Besiktas

Ecco perché Inzaghi gradirebbe un altro rinforzo nel reparto offensivo. Una cosa è certa: se non dovesse partire nessuno a gennaio, non arriverebbe nessuno. Men che meno quel Ciro Immobile che il tecnico piacentino riabbraccerebbe volentieri dopo l’esperienza alla Lazio.

Attualmente ai box per uno stiramento alla coscia, il 34enne bomber partenopeo è diventato il nuovo idolo dei tifosi del Besiktas. Non solo la doppietta nel derby vinto 5-0 contro il Galatasaray che è valsa la conquista della Supercoppa Turca lo scorso agosto, ma anche 9 reti in 13 presenze in campionato cui vanno aggiunte anche due marcature nei preliminari di Europa League.

Insomma, Immobile non ha perso il vizio del gol lontano dalla Serie A, ma un suo ritorno in Italia ad oggi sembra più che improbabile. Considerato il suo ingaggio da 6 milioni di euro a stagione e la sua età avanzata, l’ex Genoa e Torino non rientra affatto nei parametri imposti dal fondo Oaktree, che invece vuole puntare su profili giovani e futuribili. Senza dimenticare che il club di Istanbul non pare affatto intenzionato a cedere il suo bomber a stagione in corso.