Marotta spiazza tutti: si prende il capitano della rivale

Il capitano, infelice del suo presente e incerto sul futuro, potrebbe essere il nuovo obiettivo di Marotta: l’Inter lo soffia a Napoli e Juve

Nelle ultime settimane era stato accostato alla Juve, al Milan, poi al Napoli e infine alla Fiorentina. E in tanti danno per scontato che, malgrado il suo ruolo da capitano, sia ormai scontento della propria posizione e che sia orientato a cambiare aria. E sembra che Beppe Marotta possa essere interessato a un simile profilo: parliamo del capitano di una squadra di Serie A.

Un giocatore importante, ma poco continuo, una mezzala adattabile a mediano o a trequartista, specializzato nell’impostazione e nei compiti più difensivi, ma anche bravo a segnare da fuori area e a smistare pallini. Ha ventotto anni e un contratto in scadenza nel 2026.

Lorenzo Pellegrini è alla Roma dal 2017. E dal 2021 è capitano della squadra (dopo che il club giallorosso decise di togliere la fascia a Dzeko). Nelle ultime partite è spesso finito in panchina. Ma quando è stato chiamato in causa, non si è distinto per impegno e ispirazione. Lo stesso Ranieri, qualche giorno fa, è stato abbastanza chiaro sulla situazione: “Se arriveranno delle offerte le valuteremo“, ha spiegato il tecnico della Roma. “Personalmente spero che resti, ma deve essere felice“.

Marotta vuole il capitano della Roma: l’opinione dei quotidiani italiani

Ecco, Pellegrini potrebbe non essere più felice a Roma. Non riesce ad accordarsi con la società per il rinnovo e si è sentito troppe volte attaccato dalla tifoseria. Per questo motivo, anche secondo Il Corriere della Sera, è molto probabile che il giocatore lasci la Roma al termine della stagione. E qui entrerebbe in gioco Marotta.

Che l’Inter sia alla finestra non lo sostiene solo Il Corriere della Sera: anche per Il Messaggero, un quotidiano di solito sempre ben aggiornato sulle voci di mercato inerenti i giocatori giallorossi il club nerazzurro potrebbe essere la destinazione più probabile per l’ex Sassuolo.

Secondo il Corriere, quindi, tra Pellegrini e la Roma ormai sarebbe finita. Il quotidiano parla di un addio inevitabile, anche se esclude un’uscita a gennaio. Si era ipotizzato un possibile scambio con il Napoli o la Juve, ma a quanto pare Ranieri preferirebbe continuare a potersi tenere in rosa il centrocampista fino a giugno. E poi? Sempre secondo Il Corriere, l’Inter sembrerebbe la destinazione più probabile per Lorenzo Pellegrini.

Per Marotta lo sforzo principale dovrebbe essere quello di accontentare le pretese contrattuali del ventottenne, che guadagna 4,5 milioni di euro: troppi per un giocatore che in nerazzurro dovrebbe comunque accontentarsi di essere un’alternativa. Il Milan e la Juve non sembrano più intenzionate a valutarlo per gennaio. Restano ancora interessate Napoli, Fiorentina, alcuni club arabi e il Galatasaray. Pellegrini, però, dovrebbe preferire un ingaggio in A.

Arriva Pellegrini: alternativa a Frattesi?

Sembra comunque impossibile che l’Inter possa muoversi a gennaio. Anche perché a centrocampo, Inzaghi non ha problemi: le riserve (Zielinski, Frattesi e Asllani) bastano e avanzano per poter a termine la stagione in corso. Il giocatore a cui, per caratteristiche, assomiglia di più Pellegrini è Davide Frattesi. Un nome che piace tanto alla Roma. Di conseguenza, non è assurdo ipotizzare, com’è già stato in passato, un intreccio di mercato che possa coinvolgere i due centrocampisti.

Pellegrini ha anche la fama di un elemento poco gestibile in spogliatoio. Oggi il centrocampista della Roma potrebbe rappresentare la classica occasione di mercato per chi ha bisogno di rinforzarsi: in giallorosso gioca male anche perché sfiduciato, ma ha qualità tecniche indiscutibili. All’Inter, però, non serve subito.

L’Inter si è dimostrata bravissima nel prendere e rivalutare giocatori dichiarati già finiti. Lo ha già fatto con due ex giallorossi come Dzeko e Mkhitaryan. E c’è riuscita anche con Darmian, Acerbi e Calhanoglu. Avrebbe senso riprovarci con il capitano della Roma?