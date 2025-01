Scambio Inter, due per uno in Serie A: ma i tifosi sono contrari

Nuova mossa di mercato dei nerazzurri, sempre alla ricerca di un attaccante da affiancare a Lautaro Martinez e Thuram: tre giocatori coinvolti nell’affare

Ad oggi l’Inter può contare su un pacchetto offensivo composto da cinque attaccanti. Anche se Simone Inzaghi tende a schierare sempre la stessa coppia d’attacco quando la posta in palio è importante o l’avversario di un certo livello.

Ovviamente ci riferiamo alla cosiddetta ‘ThuLa’, composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. In Champions League ha trovato spesso spazio Mehdi Taremi, mentre un minutaggio ancora ridotto è toccato a Joaquin Correa (escluso peraltro dalla lista Uefa, ndr) e Marko Arnautovic.

Questi ultimi due sono in scadenza di contratto a giugno e al momento non sono previste trattative per il rinnovo di nessuno dei due. Anzi, qualora dovessero arrivare offerte nella sessione invernale di calciomercato, Marotta e Ausilio sarebbero più che felici di ascoltarle e di provare a fare cassa liberandosi altresì di un ingaggio importante.

È possibile che a gennaio non ci saranno operazioni in entrata né in uscita, ma in estate si prospetta una mezza rivoluzione che porterà almeno un nuovo volto ad Appiano Gentile. In tal senso il diktat di Oaktree è chiaro: si vuole puntare su giovani talenti che possano fare bene nel presente e anche nel futuro.

Calciomercato Inter, Castro pensiero fisso: due contropartite per il Bologna

La dirigenza nerazzurra ha già individuato il profilo che secondo lei può essere quello giusto per fare concorrenza a Lautaro Martinez e Thuram. Si tratta di Santiago Castro, attaccante argentino di 20 anni che ricorda proprio il capitano dell’Inter, tanto da essere stato soprannominato ‘El Torito’.

Sbarcato in Serie A lo scorso gennaio per poco più di 13 milioni di euro, Castro ha siglato un contratto con il Bologna fino al 2028. Dopo qualche mese di ambientamento alle spalle di Zirkzee, in questa stagione con Italiano in panchina ha conquistato i galloni da titolare e grazie alle sue buone prestazioni il prezzo del suo cartellino sta lievitando. Ma secondo le ultime indiscrezioni, i felsinei sarebbero interessati a due calciatori di proprietà dell’Inter che sono attualmente in prestito in Serie B.

Da un lato il centrocampista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro, per il quale la Sampdoria ha un diritto di riscatto ma i nerazzurri si sono tenuti la possibilità di controriscattarlo. Dall’altro il centravanti della Nazionale Under 21 Francesco Pio Esposito, che invece si è trasferito allo Spezia con la formula del prestito secco. Quest’ultimo, in particolare, è già molto benvoluto dai tifosi interisti pur non avendo ancora fatto il suo esordio. Ecco perché molti di loro sono contrari ad uno scambio due per uno.