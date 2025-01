Un altro colpaccio di Ausilio: “Al Mondiale per Club con l’Inter”

In Argentina sono sicuri dell’affare dell’Inter in vista della maxi competizione internazionale per club, arriva direttamente dalla Serie A come rinforzo offensivo

L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da inserire in organico in vista della prossima stagione, per far fronte alle numerose emergenze susseguitesi finora fra campionato e coppe.

Oltre a questo obiettivo principale da perseguire con grande devozione, la direzione sportiva gestita da Piero Ausilio punta ad obiettivi altrettanto importanti sul mercato per limare una situazione offensiva in continua evoluzione.

Come noto, sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa dovrebbero salutare l’Inter senza ulteriori proroghe. A meno di una scelta dell’ultimo minuto di rendere almeno uno dei due partecipe al prossimo Mondiale per Club che si terrà a partire dalla seconda settimana dello stesso mese negli Stati Uniti.

Perciò è necessario iniziare a fare le dovute valutazioni in anticipo, per non farsi trovare impreparati di fronte ad una novità assoluta del panorama calcistico internazionale.

Fra i candidati principali, oltre ai già volti noti di Giacomo Raspadori e Jonathan David, entrambi apprezzati anche dalla Juventus, c’è quello di un centravanti di cui ‘interlive.it’ ha trattato nei giorni passati che sta ben figurando tra le file del Bologna. Trattasi di Santiago Castro, giovanissimo gioiellino in ascesa alle dipendenze di Vincenzo Italiano.

Castro all’Inter per il Mondiale, dall’Argentina: “Affronterà il River Plate”

Verosimilmente il club felsineo potrebbe aprire alla cessione di Castro alle giuste condizioni economiche, senz’altro uguali o superiori ai 30 milioni di euro se dovesse chiudere la stagione con un alto rendimento. Denaro per il quale l’Inter potrebbe muoversi come investimento di una certa caratura per il futuro.

I media argentini, compresa ‘La Nacion’, sono ormai convinti che il proprio connazionale verrà assediato dall’Inter sin dalle primissime giornate della finestra estiva di giugno, la cui data d’apertura dovrebbe esser confermata con diverse settimane d’anticipo rispetto alla tradizionale tabella di marcia internazionale. Proprio in funzione dell’avvio del Mondiale per Club.

A conti fatti, dunque, il club nerazzurro dovrebbe riuscire a strappare il cartellino del calciatore al Bologna per poterlo annettere da subito al progetto di Inzaghi e permettergli di figurare, quantomeno partendo dalla panchina, contro le altre tre avversarie sorteggiate per comporre il raggruppamento E della competizione. Fra le quali compare anche il River Plate, una delle formazioni più seguite e vincenti della storia calcistica argentina e sudamericana.