DIRETTA Inter-Atalanta, segui la cronaca LIVE della Supercoppa Italiana

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano l’Atalanta di Gasperini nella semifinale di Supercoppa Italiana. Segui la Diretta Live del match

L’Inter affronta l’Atalanta a Riyad in una gara di sola andata valida come prima semifinale della Supercoppa Italiana. Un derby lombardo tutto nerazzurro tra due formazioni che sono in piena corsa per lo scudetto che sarà diretto dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Da un lato i meneghini di Simone Inzaghi, che sono arrivati a questo appuntamento da detentori dello scudetto, hanno aperto una striscia di cinque vittorie di fila in Serie A iniziata contro il Verona e proseguita contro il Parma, la Lazio, il Como e il Cagliari. L’obiettivo è quello di vincere il trofeo per il quarto anno consecutivo e raggiungere la Juve in testa all’albo d’oro con nove successi. Dall’altro lato i bergamaschi dell’ex Gian Piero Gasperini, che invece partecipano in quanto finalisti della passata Coppa Italia, sono reduci dal pareggio contro la Lazio che ha interrotto la serie di undici vittorie. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore e chi passa il turno se la vedrà lunedì in finale con la vincente tra Juventus e Milan. La gara sarà trasmessa in tv su Canale 5, ma anche in streaming sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, lo scorso agosto a Milano, l’Inter si è imposta con il risultato di 4-0 grazie alla doppietta di Thuram dopo l’autorete di Djimisiti e il gol di Barella. Interlive.it vi offre il match della ‘Kingdome Arena’ tra Inter e Atalanta live in tempo reale.