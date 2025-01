Inter-Atalanta, Thuram ko e crisi di panico: “Stagione finita”

Un piccolo enigma ha scatenato i tifosi dell’Inter a fine primo tempo: Thuram non è tornato in campo, al suo posto c’è Taremi. Ecco il motivo

L’Inter è riuscita a sbloccare la semifinale di Supercoppa italiana, che stava diventando parecchio complicata, con un gol di Denzel Dumfries in rovesciata sugli sviluppi da calcio piazzato. Poi l’olandese ha anche siglato la sua personale doppietta con un gran gol.

L’episodio che ha calamitato l’attenzione generale, però, è stata la sostituzione di Marcus Thuram a fine primo tempo. Simone Inzaghi ha scelto di non far tornare più in campo il francese, nonostante un buon primo tempo, e ha optato per l’ingresso in campo di Mehdi Taremi.

La notizia non è stata presa per nulla bene da diversi tifosi nerazzurri sui social, che per diversi minuti si sono chiesti il motivo della sostituzione. L’ex Borussia è uno degli uomini più rappresentativi e il cannoniere assoluto dell’Inter quest’anno, per cui la sua assenza per possibile scelta tecnica ha scatenato un vero e proprio putiferio. Ma le cose stanno in maniera decisamente diversa.

Con l’uscita di Thuram non solo è finita la nostra partita ma forse anche la nostra stagione #InterAtalanta — il conte sarugia (@BadreMuraddi) January 2, 2025

Fine primo tempo, esce Thuram ed entra Taremi… e niente, cambio canale e guardo masterchef!!! — Barbarella70 (@Barbarella702) January 2, 2025

Se Thuram si è fatto male alla coscia faccio il pazzo — G (@HeelGianz) January 2, 2025

Il 2025 inizia con Denzel Dumfries che si impossessa delle abilità balistiche di Marcus Thuram. — Esegesi ⭐️⭐️ (@_esegesi_) January 2, 2025

Inter-Atalanta, il motivo della sostituzione di Thuram

In realtà, non si è trattato per nulla di una scelta tecnica o tattica dell’allenatore di Piacenza, ma di un piccolo problema muscolare che ha colpito l’attaccante francese.

Si tratta di un affaticamento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Un cambio in via precauzionale dunque, con la speranza che possa recuperare in tempo per l’eventuale finale. Un tifoso ha scritto addirittura “stagione finita”, credendo che se l’infortunio di Thuram dovesse essere serio, mancherebbero molti gol all’Inter da qui alla fine. Ancora è presto per queste valutazioni, anche perché, in attesa degli esami, non dovrebbe essere nulla di grave.