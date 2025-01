La Juve vuole l’ex Inter: lo riporta in Italia a giugno

Mossa a sorpresa del club bianconero, che ha messo gli occhi su una vecchia conoscenza dell’Inter: affare per giugno

Forse, se fosse ancora di proprietà dell’Inter, potrebbe addirittura rientrare nei piani di Simone Inzaghi. Quanto meno per la particolarità di alcune caratteristiche che raramente appartengono alla categoria dei difensori. Il classe 2002 infatti, riesce ad abbinare un’ottima tecnica di base – imparata nelle Giovanili nerazzurre, dove era considerato un vero e proprio vanto del settore giovanile – all’aver come piede preferito quello sinistro. Un qualcosa da custodire gelosamente, e che invece le mutate necessità di mercato hanno portato a sperperare, sostiene qualcuno.

Oggi, inteso come stagione 2024/25, Lorenzo Pirola si è rifatto una carriera all’estero, dopo la proficua esperienza a Salerno – quando i granata giocavano in Serie A – nel club che a luglio 2023, dopo un primo anno di prestito oneroso, lo ha acquistato a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Curiosamente la stessa cifra che la scorsa estate Marotta ha stabilito con l’Empoli per lasciare al club toscano il diritto di riscatto definitivo di Sebastiano Esposito, altro enfant prodige esploso ‘in ritardo’ rispetto alle stringenti urgenze del club meneghino.

Sta di fatto che ora Pirola è praticamente un titolare dell’Olimpiacos Pireo, una delle società più prestigiose del calcio greco. Il nativo di Carate Brianza forse spera ancora di tornare alla base, per ripetere la parabola di un certo Federico Dimarco che però, a differenza sua, non è mai diventato proprietà di un’altra società. Il giocatore è invece, dalla scorsa estate, di proprietà degli ellenici, che potrebbero cedere alle lusinghe che una certa Juventus sta mettendo in atto con l’entourage del difensore.

Pirola, ‘tradimento’ in vista: lo vuole la Juve

Dopo i gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal, e dopo aver verificato sulla propria pelle un’improvvisa quanto costante permeabilità a livello difensivo, la Juve è a caccia di almeno due difensori nel già frizzante mercato di gennaio.

Oltre ai prestigiosi, ma difficili, obiettivi, cerchiati in rosso nell’agenda di Cristiano Giuntoli (da Skriniar ad Antonio Silva per finire con Hancko, la lista è lunga), l’elenco si sarebbe arricchito ultimamente col profilo dell’ex nerazzurro.

La parabola di Pirola racconta di un giovane che, dopo aver trovato la sua dimensione, appare in continua e costante crescita. La ‘Vecchia Signora‘, forte della volontà del ragazzo di tornare da protagonista in Serie A, potrebbe strappare il ‘sì’ all’Olimpiacos per una cifra inferiore ai 7 milioni di euro. Un affare niente male, condito dalla soddisfazione di aver ‘scippato’ – sebbene con qualche anno di ritardo – un giovane talento agli storici rivali dell’Inter.