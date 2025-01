Conte lo toglie all’Inter: è fatta con il Napoli, i dettagli

Nessuna trattativa attiva tra Inter e calciatore in scadenza con il Napoli, ha raggiunto un nuovo accordo per il rinnovo di contratto

Nell’attesa di conoscere la squadra che alzerà al cielo il trofeo della Supercoppa Italiana, il Napoli di Antonio Conte pianifica le prossime mosse da attuare in campionato in una lotta al vertice sempre più avvincente fra cui, oltre all’Atalanta capolista e Campione d’Inverno, figura anche l’Inter.

Rispetto ai nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da un ottimo momento di forma, i partenopei del Napoli vantano una resa difensiva persino migliore. Dettata non soltanto dai precetti tattici dell’allenatore e delle prestazioni dei singoli protagonisti componenti il reparto arretrato, ma anche dell’attenzione spesso sottovalutata di Alex Meret.

Nonostante la buona impressione in questa prima metà di stagione, il portiere azzurro è finito presto sotto osservazione delle big sul mercato per via della imminente scadenza di contratto nel giugno 2025. Fino a qualche settimana fa, infatti, i discorsi legati alla sua permanenza e al suo addio erano ancora del tutto aperti. A tal punto da esser stato accostato anche alla stessa Inter per il futuro.

Niente Inter per Meret, pronto il rinnovo col Napoli

Sebbene i nerazzurri dispongano dalla loro di Yann Sommer e Josep Martinez, pianificare un colpo a parametro zero fra i pali potrebbe essere una mossa da considerare nel caso in cui uno dei due dovesse fare i bagaglio per motivazioni fra loro distinte.

Eppure gli accostamenti a Meret sono rimasti allo stadio di voce ipotetica, perché di fatto i nerazzurri non hanno mai intrapreso discorsi attivi per comprendere le condizioni economiche promosse dalla sua entourage.

Onde evitare contatti ravvicinati con le rivali, il Napoli ha però ben pensato di ostruire ogni via alternativa che non sia esclusivamente legata alla permanenza. Proponendo al calciatore un nuovo contratto dalla durata di almeno un anno più opzione facoltativa di un altro ancora esercitabile dalla dirigenza.

Tali condizioni avrebbero infine convinto il portiere a stringere la mano ai rappresentanti del club, con cui è verosimile che possa procedere alla firma nelle prossime settimane senza attendere oltre.