Ok alla cessione ma solo a fine mercato: via al termine del mese

E’ cominciata la sessione invernale di calciomercato. Per l’Inter è già tutto deciso anche se non è da escludere un possibile colpo di scena

E’ iniziata ufficialmente ieri la sessione invernale di calciomercato che durerà fino al prossimo 2 febbraio. Un mese di trattative in cui i vari club proveranno a sistemare le eventuali lacune di organico sopraggiunte a stagione in corso.

Un’esigenza che l’Inter non ha. Gli unici indisponibili, al momento, sono Acerbi e Pavard che torneranno a disposizione a metà gennaio, mese che quest’anno prevede anche due match in più ovvero i due ultimi del girone di Champions League contro Monaco e Sparta Praga nei quali l’Inter si gioca la possibilità di una qualificazione diretta agli ottavi di finale.

L’Inter, dunque, resterà con l’attuale organico a disposizione di Inzaghi fino a fine stagione. L’unica novità potrebbe riguardare l’attacco con la possibile cessione di uno dei giocatori, Arnautovic e Correa, con il contratto in scadenza a fine stagione. Inzaghi non vuole privarsene ma la situazione potrebbe cambiare soprattutto per l’attaccante austriaco che è nel mirino di un club di Serie A.

Inter, l’addio di Arnautovic è possibile

Arnautovic è uno degli attaccanti sondati dal Torino per sostituire Duvan Zapata, indisponibile fino a fine stagione per l’infortunio al ginocchio subito proprio nel match di campionato contro l’Inter. Il centravanti nerazzurro non è l’unico candidato rinforzare il reparto offensivo dei granata che sono sulle tracce anche di Jovic e Simeone, in uscita da Milan e Napoli e di Beto, l’ex Udinese che stenta a trovare spazio all’Everton.

Stando a Tuttosport, ci sarebbe già l’ok dell’Inter al possibile trasferimento di Arnautovic a Torino che permetterebbe alle casse nerazzurre di risparmiare 1 milione e 700 mila euro netti a bilancio, quelli della residua parte di ingaggio ancora da pagare all’attaccante.

La scelta di puntare su Arnautovic, tuttavia, non convincerebbe totalmente l’allenatore Vanoli sia per l’età avanzata del giocatore (ad aprile compirà 36 anni) quanto per le sue condizioni fisiche. La trattativa, dunque, al momento è bloccata ma potrebbe riaprirsi qualora il Torino non riuscisse a prendere un’alternativa convincente.

Qualora dovesse svanire l’ipotesi Torino, l’Inter potrebbe comunque valutare l’opportunità di cedere l’attaccante anche a fine mercato, riservandosi così la possibilità di individuare prima un sostituto da acquistare magari in prestito fino a fine stagione. Arnautovic ha giocato la sua ultima partita lo scorso 19 dicembre nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese con un gol all’attivo, quello del vantaggio nella vittoria per 2-0 dei nerazzurri. Vedremo se Inzaghi gli concederà altro spazio a gennaio, un mese che potrebbe essere decisivo nella seconda esperienza interista dell’austriaco.