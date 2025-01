Allarme Dumfries, ora lo vogliono tutti: cifra folle per l’Inter

Le prestazioni dell’olandese non stanno passando inosservate. Proposta importante per convincere i nerazzurri a cederlo

Da sicuro partente a inamovibile. Il destino di Denzel Dumfries è cambiato nel giro di qualche mese. La scorsa estate le voci di un suo addio alla maglia nerazzurra erano molto insistenti. Poi è arrivato il rinnovo e prestazioni che ad oggi lo portano ad essere uno dei giocatori fondamentali per Simone Inzaghi. Scalzata la concorrenza a suon di gol e di assist, ora il tecnico fa davvero fatica a rinunciarci.

Bisogna anche dire che le prestazioni stanno attirando l’attenzione di diversi club. Se magari fino a qualche settimana fa era difficile anche trovare un acquirente di livello, ora alcune big europee potrebbero rimettere il suo nome sulla lista della spesa. Trovare un giocatore simile a Dumfries non è più così semplice e per questo motivo i dirigenti dell’Inter dovranno provare a resistere alle sirene se vorranno mantenerlo in rosa anche la prossima stagione.

Dumfries come Dimarco: numeri eccezionali per l’esterno

La fascia destra è sempre stata considerata come il punto debole per l’Inter. Adesso, però, le cose sono cambiate e Dumfries è pronto a diventare il Dimarco di quella zona del campo. Cinque gol e due assist messi a referto in questa prima parte di stagione, ma si può dire che l’olandese sta alzando il livello delle sue prestazioni e i numeri sono destinati ad essere migliorati.

Calciomercato Inter, tutti ‘pazzi’ per Dumfries: i dettagli

Le prestazioni di Dumfries ora non sono indifferenti alle big europee. Se in estate nessuna delle grandi squadre aveva fatto un passo avanti per l’olandese, ora le attenzioni non mancano e non è da escludere che si possa fare un tentativo già a gennaio. Molto difficile che l’Inter apra per un addio immediato. In estate tutto potrà succedere, ma la valutazione è sicuramente più alta rispetto a quella fatta in un primo momento.

Tra le squadre che potrebbero tornare a seguire da molto vicino le prestazioni dell’olandese occhio a Bayern e Chelsea, ma anche al Manchester United, che con Amorim è alla ricerca di giocatori in grado di poter alzare il livello. Per il momento da parte dell’Inter nessuna apertura considerata anche l’importanza di Dumfries per Inzaghi. Poi al termine della stagione si vedrà anche in base alla volontà dell’olandese.

L’esterno non ha mai nascosto il suo sogno di andare a giocare in Premier League. Fino a questo momento non c’è stata la possibilità di trasferirsi in Inghilterra, ma ora le prestazioni si sono alzate e magari in estate le big inglesi busseranno alla porta di Marotta per chiedere Dumfries.

La valutazione dell’Inter

In questo momento anche la posizione dell’Inter è cambiata. Il club non vuole cedere Dumfries, ma davanti ad una cifra intorno ai 40-50 milioni di euro si potrebbe magari aprire una trattativa. Di certo ad oggi non bastano più i 20 ipotizzati la scorsa estate per prendere l’olandese.