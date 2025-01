Inter, il botto del nuovo anno: attaccante dalla Premier

L’Inter ragiona sul suo futuro in attacco, dove presto cambieranno molte cose: attenzione al nuovo attaccante dalla Premier League

La squadra di Simone Inzaghi ha il migliore attacco della Serie A. I nerazzurri sembrano aver trovato grande equilibrio nell’ultimo periodo in campionato e hanno rifilato addirittura sei gol alla Lazio, due al Como e tre al Cagliari. I numeri parlano chiaro e dicono che si tratta di undici reti fatte e zero subite.

In più, oltre a un Marcus Thuram che continua a sfornare grandi prestazioni, si è sbloccato anche Lautaro Martinez in Sardegna, motivo per cui l’Inter può ben sperare di avere una fase offensiva affidabile e di alto livello per il prossimo futuro. In realtà, e sembra quasi un paradosso, diverse cose potrebbero cambiare da giugno in poi.

In attesa di capire se Taremi riuscirà a integrarsi come tutti si aspettano, si sa da tempo che i contratti di Correa e Arnautovic scadranno a giugno 2025 e, nonostante alcuni acuti, non sembrano esserci margini per i rispettivi rinnovi. Diversi profili, infatti, sono già entrati nel mirino di Marotta e Ausilio, a partire da Jonathan David, che rappresenta il sogno del club meneghino, ma sempre più difficile da realizzare. E poi c’è da capire anche come terminerà la stagione di Francesco Pio Esposito con lo Spezia – potrebbe già tornare a Milano per restarci.

L’Inter alla ricerca di un nuovo attaccante: occhio al Nottingham Forest

Il Nottingham Forest sta stupendo tutti in Premier League con prestazioni di alto livello e una classifica che ricorda la storia del calcio inglese e di questo glorioso club. È normale che si parli di tanti gioielli della squadra attuale, con la prospettiva di cessioni piuttosto importanti.

Tra i nomi in ballo c’è anche quello di Taiwo Awoniyi. Parliamo di una prima punta di 27 anni che, a dir il vero, non è un titolarissimo in questa stagione, ma sta comunque dando il suo contributo, spesso a gara in corso. Non ha ancora realizzato né un gol, né un assist quest’anno in Premier League, ma la sua valutazione resta piuttosto alta, superiore ai 20 milioni di euro.

Diversi intermediari potrebbero offrirlo in giro per l’Europa e, sapendo le esigenze dell’Inter in attacco, potrebbero arrivare anche ai nerazzurri. La risposta del club italiano sarebbe comunque negativa. Per quel ruolo, si preferisce un profilo più giovane e proprio per questo, in pole resta Santi Castro.