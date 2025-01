L’Inter chiama Cannavaro: Ausilio trova il nuovo Kovacic

Il futuro dell’Inter passa anche dai colpi di Ausilio sul calciomercato: il dirigente ha trovato il nuovo Kovacic in Croazia

La linea dettata da Oaktree è ben chiara e passa dai diversi colpi che l’Inter potrebbe mettere a segno sul calciomercato. La proprietà ha chiesto alla dirigenza di individuare soprattutto profili giovani, che possano permettere di abbassare il monte ingaggi e garantire con il tempo una crescita tecnica e corpose plusvalenze.

Negli anni scorsi, Piero Ausilio e Beppe Marotta ci hanno abituato a diversi colpi che hanno reso secondo le aspettative e con una spesa non troppo elevata. Se si torna ancora più indietro nel tempo, si ricordano anche degli affari effettuati in Croazia e che hanno dato i loro frutti nel medio periodo.

Il più brillante è stato quello relativo Mateo Kovacic, arrivato a Milano come un diamante grezzo e andato via come campione affermato, tanto da fare le fortune di Real Madrid e Manchester City, e vincere anche un gran numero di trofei. Bene anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic – quest’ultimo acquistato dalla Bundesliga. La storia potrebbe presto ripetersi, sfruttando anche un asse tutto italiano.

Ausilio pensa al colpo dalla Dinamo Zagabria: rinforzo a centrocampo

Nonostante nella rosa attuale praticamente tutti i ruoli in lizza siano coperti, si può anche guardare oltre e acquistare dei talenti che potrebbero pagare i loro dividenti qualche anno dopo. L’Inter, intanto, aspetta la crescita di Asllani, ma se dovesse arrivare un’offerta congrua al suo valore, a quel punto la società potrebbe decidere di cederlo.

A prescindere dal futuro dell’albanese, attenzione a un nome dalla Croazia che potrebbe fare molto bene a Milano. Stiamo parlando di Branko Pavic, un mediano di soli 18 anni che sta catturando l’attenzione di tutti, ha già esordito in Champions League e si sta rivelando un’alternativa importante per la Dinamo Zagabria.

Il club croato è stato storicamente serbatoio di grandi talenti e ora ha scelto Fabio Cannavaro per la panchina. L’Inter ha messo nel mirino il talento e potrebbe creare un asse con il Pallone d’Oro per portarlo in Italia. Ancora non c’è nessuna trattativa in ballo, ma l’affare potrebbe decollare per circa 5 milioni di euro. Poi la società nerazzurra sceglierebbe se puntarci fin da subito o mandarlo a giocare in prestito per permettergli di abituarsi in meno tempo al nostro calcio.