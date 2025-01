Rivelazione esplosiva: “Ho detto no all’Inter. Poi mi hanno tradito”

Un giocatore svela di aver rifiutato il club nerazzurro. Una decisione che, con il senno di poi è stata considerata sbagliata dal diretto interessato

Rifiutare le grandi squadre non è da tutti, ma nella storia del calcio ci sono diversi giocatori passati nella storia per aver preferito non fare il grande salto. Uno di questi è sicuramente Antonio Di Natale, che ai tempi dell’Udinese ha detto no alla proposta della Juventus per continuare la sua avventura con i friulani.

Ma in queste ultime ore è spuntato un altro rifiuto. Un giocatore ha confermato di avere detto no all’Inter per continuare la sua avventura con il club di appartenenza. Una decisione che, stando al suo racconto, non si è rivelata delle migliori. Ma in quel momento si è sentito di non fare il salto in una big e proseguire l’esperienza iniziata da tempo. Sicuramente una scelta che, come spiegato in precedenza, non si fa assolutamente tutti i giorni.

No all’Inter: la dichiarazione sorprende tutti

L’Inter è sicuramente tra i club più ambiti da ogni calciatore. La storia dei nerazzurri parla molto chiara e quando arriva una chiamata dalla dirigenza meneghina è molto difficile dire no. Ma in questo caso il giocatore, forse un po’ a sorpresa, ha preferito non cedere alle lusinghe e continuare la sua esperienza dove era. Una scelta che in quel momento ha ritenuto necessaria e giusta, ma con il senno del poi forse è stata troppo affrettata.

“Ho rifiutato l’Inter”, l’ammissione dI Vannucchi

Era il 2007 e in Italia c’era una squadra che si stava mettendo in mostra anche grazie a diversi talenti. Stiamo parlando dell’Empoli e tra i giocatori più forti di quella rosa c’era sicuramente Ighli Vannucchi. Il centrocampista offensivo ha sempre mostrato di poter ambire a qualcosa di più dei toscani e in quell’anno c’è stato anche un tentativo da parte dell’Inter.

“Dissi al mio agente che non volevo saperne nulla – l’ammissione dello stesso Vannucchi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport – ma alla fine mi sono sentito tradito dai toscani. Avrei meritato di essere trattato in modo diverso dopo 7 anni e quasi 300 partite con quella maglia“. A distanza di quasi 20 anni, quindi, il centrocampista ha confermato di aver fatto una scelta sbagliata ai tempi.

Bisogna anche dire che ai tempi lo stesso Vannucchi l’ha considerata come una decisione giusta per la sua carriera. Poi il trattamento dell’Empoli non gli è piaciuto e se tornasse indietro, direbbe sì al club nerazzurro.

Vannucchi e il mancato salto in una big

La carriera di Vannucchi è stata sicuramente molto importante e il passaggio all’Inter poteva essere la ciliegina sulla torta. Una volta detto no ai nerazzurri, non ci sono state particolari occasioni per poter avverare il suo sogno di andare a giocare almeno una stagione con una big.