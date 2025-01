Inter-Milan, Inzaghi: “Thuram? Non correremo rischi”. La confessione di Lautaro

Le parole del capitano Lautaro e del tecnico Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana a Riyadh contro i rivali del Milan

Dopo il successo maturato a scapito dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, l’Inter si ritroverà ad affrontare domani l’ennesima finale consecutiva di Supercoppa Italiana su suolo arabo. Questa volta contro un Milan rinfrescato dalla presenza di Sergio Conceicao, con cui lo stesso Simone Inzaghi ha intrattenuto rapporti in passato.

A tal proposito, il tecnico nerazzurro ha preso parte alla conferenza stampa di rito della vigilia, con il capitano Lautaro Martinez al suo seguito. Per discutere non soltanto dell’approccio tattico e mentale della squadra al netto di uno stato di forma complessivamente positivo, ma anche delle condizioni di uno dei potenziali grandi assenti della supersfida, ovvero Marcus Thuram.

“Questa partita mi stimola perché è un derby in una finale. Si tratta del primo obiettivo del nuovo anno e noi giochiamo per vincere trofei. Guardo poco le statistiche, il gol è importante ma è più importante che l’Inter vinca”, ha raccontato Lautaro in prima battuta.

“All’inizio centrava la componente fisica perché avevo riposato poco. Ora mi sento diverso. Momenti così si vivono spesso, questo forse è il peggiore. Ma mi sento bene, sto tornando al mio stato di forma. Anche se il gol non arriva poco importa perché come diciamo sempre, è importante quando ci sono altri compagni che fanno gol”, ha quindi concluso il capitano.

A seguire le parole di Inzaghi:

TROFEO e CONCEICAO – “Il derby è una partita particolare, emozionante. Si tratta del tredicesimo trofeo in palio da quando sono a Milano. Cercheremo di non fare errori sapendo del cambio allenatore del Milan, ma i giocatori sono gli stessi. Non ci sono mai stati problemi con Sergio”

MILAN – “C’è stata solo una partita ma conosciamo già i precetti di Conceicao. Le sue squadre giocano in verticale e non mollano mai. La Juve sembrava avere in pugno la partita, poi i rossoneri hanno giocato un gran secondo tempo meritando la finale”

LAUTARO – “È un grande capitano, ha ereditato una fascia importante. L’altra sera ha fatto una grande partita, so che è un attaccante e so cosa voglia dire non fare gol. Ma è tranquillo anche quando non segna e questo è ciò che conta”

RIYADH – “Sarebbe bello vincere ancora questo trofeo, il quarto consecutivo ed il terzo a Riyadh. Negli ultimi due anni ha assunto ancora più valore perché bisogna vincerlo dopo due partite ravvicinate nel giro di pochi giorni. Ci fa piacere avere tanto seguito anche qui. Noi promettiamo il massimo domani, ma troveremo una squadra di qualità”

ASSENZA THURAM – “Cercherà di esserci all’allenamento di oggi. Ma torneremo avremo sei partite in diciotto giorni, quindi non correremo rischi. Vedremo se sarà disponibile per domani”

Sulla supersfida di domani: “Affrontiamo una squadra forte, l’unica squadra che ci ha battuto in campionato. La prepareremo per portare il trofeo a casa che è quello che tutti vogliamo”.