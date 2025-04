Dal Real Madrid all’Inter: il nuovo bomber per 8 milioni

Dal Real Madrid all’Inter, il passo potrebbe non essere così lungo: i nerazzurri possono acquistare il bomber per soli 8 milioni

È arrivato il momento di cambiare. Non ci si aspetta una rivoluzione totale dall’Inter la prossima estate, ma è chiaro che i nerazzurri debbano concentrarsi su diversi reparti, abbassare l’età media del gruppo e possibilmente abbattere anche il monte ingaggi. Oaktree ha dato maggior margine di spesa per investimenti importanti in diverse zone del campo, ma uno dei temi più caldi resta quello relativo l’attacco.

Addirittura tre calciatori su cinque potrebbero dire addio – l’Inter vuole blindare Marcus Thuram con il rinnovo di contratto e non ha alcuna intenzione di separarsi da Lautaro Martinez. Allo stesso tempo, Correa è un sicuro partente, i margini di permanenza sono pochi anche per Arnautovic e, se arrivasse l’offerta giusta, potrebbe partire anche Mehdi Taremi, vittima di diversi problemi fisici in questa stagione.

Va da sé che i nuovi colpi per formare un reparto competitivo saranno almeno due e uno di questo sarà un nome pesante, in grado di creare giusta concorrenza e alternanza nella coppia offensiva – uno tra Jonathan David e Santiago Castro, allo stato attuale delle cose. Occhio, però, anche a qualche sorpresa e proprio per questo l’attenzione cresce per un ex Real Madrid.

Nuovo nome per l’attacco: proviene dal Real Madrid

Gli intermediari potrebbero proporre al club nerazzurro un nome nuovo che sta facendo bene in questa stagione e ha ottimi margini di crescita. Si tratta di Oscar Aranda, bomber di 22 anni di nazionalità spagnola, che dopo aver fatto bene con Granada e Malaga, è stato acquistato dal Real Madrid.

I Blancos hanno puntato forte su di lui, ma non è mai davvero esploso con la maglia delle Merengues. Per rilanciare la sua carriera, è passato al Famalicao, nella lega portoghese e lì sta riuscendo a trovare continuità. Nell’attuale campionato, ha messo a segno 8 gol e due assist in 27 partite giocate.

È bravo nell’uno contro uno, ma anche nel vedere la porta, anche se la sensazione è che abbia ancora molti margini di miglioramento. Il suo costo attuale è di 8 milioni di euro. Non rappresenterebbe di certo una priorità per l’Inter, ma può essere un nome nella lista di Marotta e Ausilio, in attesa di capire come finirà per gli obiettivi principali in attacco.