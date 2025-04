Nuova maglia in Serie A, opzione a sorpresa per Taremi

L’attaccante iraniano, deludente finora nella sua esperienza in nerazzurro, potrebbe restare in Italia: destinazione a sorpresa per il bomber

“Convivo da 5 mesi con un infortunio, devo curarmi per aiutare l’Inter“. Queste le parole, rilasciate nella sorpresa generale, pronunciate appena una decina di giorni fa da Mehdi Taremi, l’attaccante ex Porto arrivato a Milano la scorsa estate dopo aver firmato col club nerazzurro prima della fine della scorsa stagione.

La rivelazione dell’asiatico, brillante nella sua ultima apparizione con la maglia dell’Iran – doppietta all’Uzbekistan – potrebbe contribuire a cambiare il giudizio sulla sua prima annata con la maglia della Beneamata. Una stagione che, relativamente ai crudi numeri – che però spesso sono l’unica cosa che conta per un attaccante – sono impietosi.

Tre gol e sei assist, distribuiti su 1478 minuti giocati in tutte le competizioni, a fronte di 34 gettoni. Parecchi dei quali da subentrato. Questo il magro bottino del bomber classe ’92, alle prese con una delle stagioni meno prolifiche della sua carriera.

Certamente la scusante di una condizione fisica approssimativa (Taremi è rimasto fuori anche con l’Udinese, gara che avrebbe potuto forse giocare dall’inizio, per un affaticamento muscolare che poi si è scoperto essere un risentimento agli adduttori: salterà anche Parma e Bayern) potrebbe avere avuto un peso anche maggiore di quanto possiamo immaginare. Resta però la delusione per il rendimento di un calciatore che Marotta, tenendo fede alla sua fama di Re dei parametri zero, ha strappato al Milan nella scorsa primavera.

Taremi addio, spunta la big: l’attaccante resta in Italia

Liga, Saudi Pro League e Serie A: a dispetto di una stagione sottotono, non mancano certo le offerte per il centravanti asiatico, il cui addio alla maglia nerazzurra a fine anno è da considerarsi praticamente certo.

Legato al club meneghino da un ricco contratto fino al 2027, l’iraniano a fine stagione valuterà le proposte sul tavolo. Simone Inzaghi pare ormai deciso ad ingaggiare, come pedina utile per far rifiatare i due fenomeni del reparto d’attacco, Francesco Pio Esposito, il bomber dello Spezia che a fine giugno farà ritorno alla Pinetina.

Oltre a coltivare il sogno Raspadori come altro attaccante di scorta – senza trascurare la possibile pista Dovbyk dalla Roma – la società meneghina dovrà contestualmente sfoltire la rosa nel comparto offensivo. Dopo le scontate partenze di Arnautovic e Correa – entrambi in scadenza di contratto – l’Inter potrebbe trovare un acquirente per Taremi proprio in Serie A.

Si tratta della Roma che, per la modica cifra di 5 milioni, con l’importante conditio sine qua non di una qualificazione Champions ancora possibile, potrebbe farsi avanti per un giocatore in realtà già seguito anni fa. Quando spaccava le porte nel campionato portoghese. Chissà che, risolti i problemi fisici, Taremi non possa continuare a farlo.