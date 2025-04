Scambio Inter-Torino, contatti sempre più fitti

C’è anche l’Inter sul top player del Torino. Qualora i granata aprissero alla cessione, è già pronta la pedina di scambio

Indiscrezioni di mercato sempre d’attualità in casa Inter anche nel momento clou della stagione con i nerazzurri che, nelle prossime tre settimane, si giocheranno gran parte delle loro ambizioni di Triplete.

Tra tanti rumors, in settimana, ci sono state anche conferme autorevoli sull’interessamento dell’Inter per l’esterno brasiliano Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia. Ci sarebbero stati già contatti significativi tra i due club con l’OM che, forte di un contratto fino al 2028 per il giocatore, chiede almeno 30 milioni per la sua cessione.

Nell’Inter, Luis Henrique potrebbe essere schierato a destra come alternativa a Dumfries. De Zerbi lo ha utilizzato anche come esterno offensivo a sinistra, a conferma della spiccata duttilità di un giocatore che, per età, caratteristiche e prospettive di valorizzazione rientra pienamente nel target impostato da OakTree per i prossimi investimenti di mercato alla stregua di un altro potenziale obiettivo, ambito da top club di Serie A ed esteri.

Inter-Torino, la trattativa è possibile: i calciatori coinvolti

Ci riferiamo a Samuele Ricci. Il capitano del Torino, nonostante il prolungamento di contratto con i granata fino al 2028, sarà uno dei calciatori più ambiti sul mercato nella sessione estiva. Il Milan lo segue da tempo e ha provato a prenderlo a gennaio con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto condizionato che non ha affatto soddisfatto il presidente Cairo. Senza Champions, un altro tentativo del Milan è tutt’altro che scontato.

Ne potrebbe approfittare l’Inter che, con Ricci, si garantirebbe un’alternativa di grandissimo valore a centrocampo che Inzaghi può schierare sia da vice Calhanoglu che da vice Barella oltreché in posizione più avanzata. Ci sarebbero stati già i primi esplorativi tra i club. E’ solo l’inizio, ovviamente. L’Inter potrebbe puntare davvero su Ricci qualora si concretizzasse la cessione di Frattesi che non ha certo abbandonato il proposito di voler giocare con maggiore continuità.

Comei Luis Henrique, anche Ricci ha una valutazione non inferiore ai 30 milioni. Qualora il Torino dovesse aprire alla sua cessione, l’Inter potrebbe provare a inserire nella trattativa il prestito di Francesco Pio Esposito, attaccante vice capocannoniere in Serie B con lo Spezia che il club granata ha già provato a prendere un anno fa a titolo definitivo. Una proposta rifiutata dall’Inter che punta moltissimo sul centravanti dell’Under 21 e si appresta a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno.

Rinnovo che non esclude un altro addio in prestito di Esposito, possibilmente in un club di Serie A che possa permettergli di compiere la prima esperienza nel campionato maggiore. Basterà a convincere il Torino ? Al momento non c’è certezza anche per le ulteriori possibili offerte che i granata potrebbero ricevere per Ricci da Manchester City e Real Madrid, altri due club da tempo sulle tracce del centrocampista della Nazionale.