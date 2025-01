Inzaghi lo chiede a gran voce: nuovo colpo Inter dalla Lazio

L’Inter non effettuerà acquisti a Gennaio ma lavora già per la prossima stagione. Inzaghi stregato da un giocatore della Lazio

Sarà un mercato di osservazione quello di Gennaio per l’Inter che non dovrebbe effettuare nuovi acquisti nemmeno con l’eventuale cessione anticipato di Arnautovic.

Come ribadito in più di un’occasione da Marotta, il club è sempre attivo sul mercato, pronto a concretizzare eventuali opportunità che possano contribuire ad arricchire la competitività dell’organico nerazzurro. Opportunità che, stando alle indicazioni impartite da OakTree, devono essere diverse da quelle del passato ovvero non più calciatori d’esperienza da convincere con ricche proposte di ingaggio bensì profili più giovani e di talento, già pronti per competere in Serie A e in Champions League e che possano valorizzarsi ulteriormente in nerazzurro.

In estate l’Inter interverrà per rinforzare sia l’attacco che la difesa. Per il reparto arretrato si registra un’apertura per il rinnovo di De Vrij che avrebbe definitivamente convinto la dirigenza dopo le recenti prestazioni in sostituzione dell’infortunato Acerbi. Quest’ultimo, il rinnovo lo ha già ottenuto come anticipato da Marotta nell’assemblea degli azionisti dello scorso settembre, tuttavia, l’età e le condizioni fisiche del difensore nerazzurro impongono al club la ricerca di un nuovo centrale.

Inter sulla rivelazione della Serie A: che obiettivo per la difesa

Tra i possibili eredi di Acerbi potrebbe esserci anche Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio, dopo gli iniziali progressi intravisti già nel finale della scorsa stagione, ha avuto un’ulteriore crescita nelle prestazioni con Baroni, imponendosi per rendimento e prestazioni come uno dei migliori difensori del girone di andata in Serie A.

Difensore grintoso dai piedi molto buoni, forte nei colpi di testa e in grado di abbinare con efficacia la fase di interdizione con quella di costruzione dalla manovra dal basso, Gila ha le caratteristiche giuste (oltre all’età, è un classe 2000) per rinforzare la difesa dell’Inter, adattandosi anche allo schema a 3 che la Lazio utilizza in fase di possesso.

Si tratta, ovviamente, solo di un’ipotesi di mercato al momento. Difficilmente, infatti, Lotito si priverà del suo difensore centrale a meno di un’offerta davvero irrinunciabile che, chissà, potrebbe provenire anche dall’estero come nel caso di Nuno Tavares, altro giocatore rivitalizzato da Baroni.

Oltre a Gila, l’Inter segue anche altri obiettivi per rinforzare la difesa come Bijol dell’Udinese, Beukema del Bologna (con il quale c’è in ballo anche il possibile prestito di Francesco Pio Esposito), Hien e Scalvini dell’Atalanta. Tutti potenziali rinforzi alquanto costosi sui quali OakTree potrebbe destinare un’ampia parte del prossimo budget di mercato.