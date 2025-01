Palacios inserito nello scambio: doppio affare in Serie A

Il futuro di Tomas Palacios all’Inter è piuttosto incerto: il difensore può finire nello scambio, doppio affare in Serie A

La strategia dell’Inter, e quindi di Oaktree, sul calciomercato è decisamente chiara. L’esigenza è investire su profilo giovani e dagli ingaggi non troppo elevati, in modo da abbassare notevolmente il monte ingaggi nelle prossime sessioni di calciomercato e magari avere un’età media della squadra più bassa e guardare, quindi, anche al futuro, pur mantenendo l’ossatura vincente del gruppo.

Individuare i profili giusti, però, non è affatto semplice e a questo è stata votata l’opera di Marotta e Ausilio anche la scorsa estate, quando la dirigenza si è concentrata soprattutto su un possibile colpo in difesa. Mancava il braccetto sinistro a cui sarebbe toccato sostituire Alessandro Bastoni in caso di necessità, ma ora quel ruolo lo sta svolgendo soprattutto Carlos Augusto, se non Bisseck.

Tomas Palacios, infatti, non ha trovato lo spazio che si aspettava, se non per brevissimi spezzoni. In molti pensavano che sarebbe stato impiegato in Coppa Italia, ma neanche in quel caso ha giocato da titolare. La società continua a crederci per il futuro, ma già a gennaio potrebbe partire in prestito per farsi le ossa. Se così non fosse, attenzione a un paio di scambi in cui potrebbe finire l’argentino.

Palacios può essere pedina di scambio in Serie A

Partiamo proprio dalla difesa, lì dove servirà trovare l’erede della coppia targata Acerbi e de Vrij, che tanto bene sta facendo agli ordini di Simone Inzaghi. La prossima estate l’investimento giovane non potrà essere rimandato e, proprio per questo, viene monitorato con grande attenzione il profilo di Jaka Bijol.

Il centrale piace da tempo, ma la sua valutazione supera i 25 milioni, per cui l’Inter potrebbe tentare di abbassare questa cifra con una contropartita tecnica. Il nome giusto potrebbe essere quello di Palacios, che potrebbe essere inserito nell’operazione con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto o con un’opzione di riacquisto a una cifra prefissata.

Lo stesso discorso vale per Ricci. Nonostante il rinnovo con il Torino, Inter e Milan – oltre alle big estere – sono forti sul regista. Palacios potrebbe interessare al Torino come contropartita, anche se, pure in questo caso, andrebbe inserito un ricco conguaglio economico. L’Inter non vuole comunque perdere il controllo del cartellino del difensore.