Top player in saldo: solo 20 milioni a gennaio, Inter in corsa

Inaspettata occasione di mercato per il club nerazzurro, che può arrivare ad un giocatore già seguito in passato da Milan e Juve

Sebbene a scoppio ritardato – nel senso che ora il profilo in oggetto non pare essere nelle mire dei club rivali – l’Inter potrebbe tirare l’ennesimo brutto scherzo a Milan e Juve. Già perché rossoneri e bianconeri, che appena un anno e mezzo fa battagliavano tra loro sul calciatore in scadenza di contratto, potrebbero ingoiare l’ennesimo boccone amaro firmato Marotta. Uno che sembra davvero, nella sua strategia, lasciar sfogare gli altri per poi piazzare, a tempo debito, il colpo. Un po’ come accaduto – al di là della finora deludente resa in campo – con Mehdi Taremi.

L’attaccante iraniano, che era già un giocatore del Milan nell’agosto del 2023, non diventò mai effettivamente un calciatore del Diavolo per questioni legate agli agenti dell’asiatico, in una situazione del tutto simile a quanto accaduto ai nerazzurri con Lazar Samardzic qualche settimana prima.

Qualche mese dopo, a bocce ferme, l’abile dirigente meneghino contattò l’allora giocatore del Porto, trovò subito l’accordo per un suo arrivo alla Pinetina nell’estate del 2024. E così accadde. Con tanti saluti al vecchio obiettivo di Furlani ed Ibrahimovic.

Oggi, all’alba del 2025 e del mercato di gennaio che sta prendendo il via in queste ore, il club nerazzurro potrebbe riuscire in un nuovo scippo indiretto. Bastano infatti solo 20 milioni per mettere a disposizione di Simone Inzaghi l’ex Real Madrid sul quale Milan e Juve avevano messo gli occhi nella primavera del 2023 come possibile affare a ‘zero’.

Asensio sbarca a Milano, ma sulla sponda nerazzurra: fissato il prezzo d’uscita

Arrivato a Parigi gratis nel luglio del 2023, Marco Asensio è stato uno dei colpi top del PSG nella campagna estiva di due anni fa. La dirigenza del Real Madrid dovette piegarsi alla volontà dell’esterno di non rinnovare il contratto in scadenza, acconsentendo suo malgrado a perdere il giocatore senza incassare nulla dalla cessione. Rossoneri e bianconeri, che lo avevano corteggiato durante i primi mesi del 2023, dovettero piegarsi al maggior margine di manovra di Luis Campos, Ds dei francesi.

Pur potendo vantare statistiche tutto sommato non da buttar via nella stagione in corso (lo spagnolo ha realizzato due gol e sfornato quattro assist in undici apparizioni in Ligue 1), il PSG non si opporrebbe ad una sua partenza, anzi.

Potendo in ogni caso realizzare una plusvalenza, la società francese, come riporta il portale ‘Sport.fr’, ha fissato il prezzo d’uscita dell’ex gioiello delle Merengues. 20 milioni sull’unghia e l’iberico può cambiare maglia. Un’occasione quasi irripetibile per l’Inter, che inserirebbe in rosa un calciatore abituato a vincere e dai grandi colpi individuali sul fronte offensivo. Proprio quello che ci vorrebbe se Lautaro e Thuram avessero improvvisamente le polveri bagnate….