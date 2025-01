DIRETTA derby Inter-Milan, Taremi con Lautaro: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Milan di Conceicao nella finale di Supercoppa Italiana. Segui la Diretta Live del match

L’Inter sfida il Milan in Arabia Saudita in una gara di sola andata valida come finalissima che assegna la Supercoppa Italiana. Un derby meneghino lontano da Milano che assegna questo trofeo per la terza volta nella storia che sarà diretto dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che sono arrivati a questo appuntamento dopo aver battuto 2-0 l’Atalanta in semifinale grazie alla doppietta di Dumfries, puntano a vincere la quarta Supercoppa consecutiva per raggiungere la Juventus in testa all’albo d’oro di questa manifestazione. Dall’altro lato i rossoneri dell’ex Sergio Conceicao, invece, hanno avuto la meglio proprio sulla Juve nel turno precedente con un 2-1 in rimonta: dopo il vantaggio di Yildiz, sono arrivati il rigore di Pulisic e l’autorete di Gatti. Il Diavolo va a caccia del suo ottavo trofeo per agganciare l’Inter: l’ultimo risale addirittura al 2016. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari.

La gara sarà trasmessa in tv su Canale 5, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, lo scorso 22 settembre, l’allora squadra di Fonseca si impose con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Pulisic e Gabbia intervallati dal momentaneo pareggio di Dimarco. Interlive.it vi offre il match della ‘Kingdome Arena’ tra Inter e Milan live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. All.: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata. All.: Conceicao