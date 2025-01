Donnarumma, problemi sul rinnovo col PSG: adesso Marotta può prenderlo gratis

Il portiere della Nazionale italiana al centro dei rumors di mercato. Ecco la strategia del presidente dell’Inter per portarlo gratis a Milano

Il matrimonio tra Gianluigi Donnarumma ed il Paris Saint-Germain sta vivendo una crisi che potrebbe portare presto ad un clamoroso divorzio. Non in questa sessione invernale di calciomercato, ma attenzione a quello che potrebbe succedere la prossima estate.

La situazione è sempre più bollente con reciproco malcontento da ambo le parti. Da un lato il portiere della Nazionale italiana non gradisce affatto il turn over con il collega russo Safonov al quale lo sta sottoponendo sempre più spesso il tecnico Luis Enrique.

Dall’altro il club transalpino, con lo stesso allenatore spagnolo in testa, non è pienamente soddisfatto per le prestazioni dell’ex estremo difensore del Milan. In Ligue 1 già dieci gol subiti in dodici presenze, con appena quattro clean sheets. Ma il dato peggiore arriva dalla Champions League: cinque reti al passivo in quattro partite ed una sola volta la porta è rimasta inviolata. Non ci si sorprende molto, quindi, che le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza tra diciotto mesi si siano arenate.

Secondo fonti francesi riportate dal sito ‘todofichajes’, Donnarumma avrebbe chiesto un aumento di oltre un milioni di euro rispetto allo stipendio attuale che tra parte fissa e bonus è di 10 milioni. Il Psg gli ha fatto sapere che non è disposto ad accettare le sue richieste.

Calciomercato Inter, Donnarumma gratis: il piano di Marotta

Ma la situazione al Paris Saint-Germain è molto fluida. Salvo ripensamenti, a partire da giugno il club campione di Francia vivrà una vera e propria rivoluzione che dovrebbe coinvolgere tanto il tecnico Luis Enrique quanto il direttore sportivo Luis Campos.

Spetterà quindi in primis alla nuova dirigenza di concerto con il nuovo allenatore fare le proprie valutazioni sul portiere della prossima stagione. L’Inter è alla finestra e fiuta l’affare. Il piano del presidente Beppe Marotta è tutt’altro che semplice da realizzare.

La speranza è che Donnarumma possa restare un altro anno al Psg senza rinnovare per poi poterlo mettere sotto contratto da svincolato nel 2026, che poi è anche la data di scadenza dell’accordo con l’attuale estremo difensore nerazzurro Yann Sommer.

Ma non basta: per riportarlo in Serie A, ci vuole anche un sacrificio economico da parte del capitano della Nazionale, il quale dovrebbe ridursi l’ingaggio troppo oneroso per le casse del club di Viale della Liberazione. Senza dimenticare la concorrenza dei club della Premier League inglese.