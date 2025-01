Inter-Milan: sfiga Inzaghi, un altro attaccante va ko

Non arrivano buone notizie in casa nerazzurra. Il tecnico piacentino deve rinunciare ad un giocatore per un piccolo problema fisico

È il giorno della finale della Supercoppa Italiana. L’Inter attende il Milan in un derby che si preannuncia sin da ora molto combattuto. I nerazzurri partono sicuramente con i favori del pronostico, ma i rossoneri sembrano aver cambiato volto dopo l’arrivo di Conceicao e per questo motivo ci attendiamo una sfida equilibrata.

Dall’Arabia non arrivano sicuramente notizie positive per quanto riguarda i nerazzurri. Un altro attaccante è andato ko e non sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico che dovrà fare i conti con una piccola emergenza in quel ruolo. Naturalmente la rosa è ampia e ci sono anche importanti alternative. Ma le due assenze rischiano comunque di avere un peso importante nel corso della partita.

Inter: le ultime su Thuram

Partiamo da Thuram. Il francese sembra aver smaltito il problema fisico, ma non è destinato ad entrare. In più di un’occasione Inzaghi ha sottolineato come da parte sua non c’è la volontà di rischiarlo per evitare ricadute pesanti. Per questo motivo, anche in caso di presenza in panchina, non è previsto un suo ingresso a gara in corso. Naturalmente molto dipenderà da come andrà la partita e dalle stesse giocatori del giocatore in serata.

Inter-Milan: le scelte di Inzaghi

Rosa quasi al completo per l’Inter di Inzaghi. Restano fuori, come ormai sappiamo da tempo, Pavard e Acerbi. Quindi davanti a Sommer ci attendiamo l’ormai solito terzetto difensivo formato da Bisseck, de Vrij e Bastoni. Non sono attese modifiche neanche a centrocampo. Dumfries e Dimarco sono inamovibili sulle due fasce mentre a centrocampo giocheranno Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella.

La grande novità riguarda il reparto offensivo. L’infortunio di Thuram doveva portare Correa ad affiancare Lautaro. L’argentino, però, è stato fermato da un leggero affaticamento muscolare e partirà dalla panchina anche lui. Quindi spazio a Taremi con Arnautovic pronto a subentrare. Per l’ex Lazio e il francese non ci dovrebbe essere spazio in questo match.

In casa Milan da segnalare i recuperi, almeno per la panchina, di Leao e Gabbia. Per il portoghese l’intenzione di Conceicao è di metterlo in campo negli ultimi minuti in caso di bisogno.

Inter-Milan: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni A.; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi S.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez T.; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenes. All. Conceicao S.