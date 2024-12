Da Acerbi a Pavard e Lautaro: il triplo annuncio di Inzaghi

Il tecnico dell’Inter è uscito allo scoperto sui ritorni in campo dei difensori e sulle condizioni del capitano

Non è un periodo fortunato in casa Inter per gli infortuni. Nel finale della sfida della partita contro l’Udinese si è temuto il peggio per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si è accasciato sul terreno di gioco dolorante per un colpo subito durante il match valevole per gli ottavi di Coppa Italia.

Una situazione non semplice per Simone Inzaghi. Il tecnico, come ben sappiamo, ormai da tempo deve fare a meno di Acerbi e Pavard. A loro si è aggiunto Barella da poco – la mezz’ala dovrebbe tornare a disposizione per la sfida con l’ex Cagliari – ed ora è da valutare Lautaro.

Infortuni Inter: il punto della situazione

La linea della precauzione adottata da Inzaghi in questa stagione quasi certamente porterà ad avere diversi indisponibili almeno per la sfida contro il Como. Naturalmente fino a lunedì c’è tempo e per questo motivo si preferisce non escludere nessuna ipotesi. Ad oggi la situazione generale non è assolutamente facile.

Inter: infermeria piena, il punto di Inzaghi

L’infermeria piena sta costringendo alcuni giocatori a dover stringere i denti e giocare più del previsto. Una situazione che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe confermarsi anche contro il Como soprattutto nel reparto difensivo. L’obiettivo di Inzaghi è quello di riuscire a recuperare tutti entro la Supercoppa.

“Acerbi è avanti nel recupero e capiamo se possiamo convocarlo per Cagliari – l’annuncio di Inzaghi subito dopo la partita contro l’Udinese – Barella bisogna valutarlo quotidianamente. Vedremo se sarà disponibile contro il Como oppure per quella dopo. Pavard ha bisogno di qualche giorno in più. Sta lavorando bene, ma c’è da avere pazienza. Per lui possibile una presenza in Supercoppa. Lautaro non mi preoccupa era a terra per un contrasto“.

La situazione è destinata nel giro di due settimane a rientrare. Ma per il momento Inzaghi dovrà continuare a fare i conti con una piccola emergenza almeno per quanto riguarda il reparto difensivo.

Inter: obiettivo Supercoppa per gli infortunati

La speranza da parte di Simone Inzaghi è quella di poter recuperare tutti per la Supercoppa. Per questo motivo su Acerbi e Barella saranno fatte delle riflessioni molto attente prima di farli scendere in campo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e le scelte dell’allenatore piacentino.