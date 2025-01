Nuovo affare tra Inter e Bayern: si libera a metà prezzo

Dopo Sommer e Pavard l’Inter potrebbe pescare ancora dal Bayern Monaco: l’obiettivo è disponibile a prezzo scontato

Ausilio segue con relativo interesse la vicenda sportiva e umana di un nome grosso del Bayern da un po’ di tempo relegato ai margini del progetto. Il profilo, qualche mese fa, si è sfogato con la stampa rivelando di aver attraversato un momento assai complicato: un anno intero caratterizzato da infortuni e ricadute che, di fatto, lo hanno marginalizzato come risorsa all’interno della rosa dei Die Roten.

Il problema è che Gnabry, ventinovenne ala sinistra ex Arsenal, WBA, Werder Brema e Hoffenheim, non sembra aver recuperato dal punto di vista mentale. Da un biennio il suo rendimento è deludente. E i tifosi tedeschi appaiono concordi nel giudicarlo irrecuperabile. Il un calo continuo potrebbe essere dunque un preambolo inequivocabile all’arrivo della decadenza.

Con un contratto in scadenza a giugno 2026, la prossima estate potrebbe essere uno dei primi nomi messi alla porta dalla dirigenza del Bayern Monaco. E potrebbe essere proposto anche all’Inter. Pur essendo un giocatore di grande tecnica, Serge Gnabry sembra comunque solo un lontano parente del jolly d’attacco che prima nella stagione 2021\2022 e poi in quella 2022\2023 riuscì a segnare 17 goal tra campionato e coppe.

Oggi è ancora valutato sui 30 milioni, ma a giugno 2025 potrebbe essere ceduto dal Bayern Monaco a meno di 15. Sulla carta, un affare. Ma non per il club nerazzurro, che non ha milioni da sperperare in colpi a effetto e poco funzionali.

Gnabry dal Bayern Monaco a metà prezzo

L’esplosività del suo dribbling sembra oggi essersi smorzata, così come la sua agilità. Inoltre, il suo gioco è diventano sempre meno incisivo. Di conseguenza, i nerazzurri resterebbero freddi di fronte a un’ipotesi di trattativa. A non piacere sono l’ingaggio troppo alto, l’età (incompatibile con i dettami di Oaktree) e la collocazione tattica non adatta al 3-5-2.

Gnabry, usato maggiormente come ala sinistra, può giocare anche come seconda punta o trequartista, ma non è detto che sia ancora in grado di esprimere la versatilità che lo aveva reso un calciatore fondamentale per i tedeschi qualche anno fa.

L’impressione è che il fatto che Gnabry non giochi più non abbia nulla a che fare con la sua tenuta atletico o con le conseguenze dirette o indirette dei tanti infortuni. Il tedesco di origini ivoriane è sempre stato un giocatore un po’ lunatico, e con il passare degli anni la sua tendenza all’incostanza si è acuita.

All’Inter potrebbe interessare maggiormente Mathys Tel, diciannove anni, e anche lui senza molto spazio nell’attuale Bayern. L’ex Rennes, acquistato dai tedeschi per circa 30 milioni nel 2022, nella scorsa stagione ha stupito tutti con buone prestazioni e tanti goal. Quest’anno, invece, sta faticando a esprimersi e a rendersi utile. E anche lui potrebbe finire tra i cedibili. Qualora il Bayern dovesse chiedere meno di 20 milioni, l’Inter potrebbe anche pensarci. Tel ha grande tecnica, ottime capacità tattiche ed è veloce e versatile. Da ala sinistra, può spostarsi senza fatica in attacco.

Sembra che il ragazzo abbia già chiesto di essere ceduto in prestito a gennaio e che Vincent Kompany lo abbia convinto a rimanere, promettendogli più spazio. In questi mesi si giocherà dunque il proprio futuro nel Bayern. Il giovane francese piace anche in Premier e in Ligue 1.