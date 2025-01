Pagelle e tabellino Inter-Milan 2-3: non basta Taremi, Asllani e gli esterni affondano i compagni

Tabellino, top e flop della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan: tutte le emozioni del derby della notte dell’Epifania a Riad

Alle 20:00, ore italiane, comincia il derby di Supercoppa allo stadio Al-Awwal Park di Riad. La prima occasione capita a Taremi al 12′ su bel lancio di Barella: il persiano colpisce male di testa e manda fuori. Due minuti più tardi ci prova il Milan con un palla dentro di Musah che permette a Reijnders di superare con classe Bisseck e calciare: il tiro è un gentile spreco a favore dei nerazzurri. Dimarco ci prova dal limite di prima dal 23′, ma Maignan fa buona guardia.

Dopo una brutto primo tempo, all’ultimo secondo disponibile della frazione, l’Inter segna con Lautaro sfruttando una dormita rossonera. Mkhitaryan arriva sul fondo, passa dietro a Taremi che aspetta e serve il Toro; Lautaro finta il tiro, se la porta sul sinistro e punisce Maignan sul primo palo.

All’inizio del secondo tempo, Taremi trova il suo primo goal su azione con un acuto personale sul filo del fuorigioco: controllo in velocità e battuta in controtempo sempre sul primo palo. È 2-0. Su punizione Theo Hernandez accorcia al 51′. La gara s’infiamma… Pulisic grazia Sommer al 60′, poi Bastoni, un minuto dopo, s’immola di faccia su un tiro di Reijnders a botta sicura. Il portiere svizzero ci mette una pezza su Morata al 64′. Taremi si divora il 3-1 al 67′, lisciando il pallone di fronte a Maignan. Il portiere francese compie un mezzo miracolo su Carlos Augusto al 71′. Al 79′, il Milan pareggia con Pulisic su cross di Theo. Dumfries non riesce a segnare all’87’ solo davanti al portiere del Milan. Al 92′, Abraham servito da Leao gela l’Inter: è 2-3.

Top e flop Inter-Milan

TOP

LAUTARO – 6,5 – Trova un goal importantissimo alla fine del primo tempo, dopo una prestazione non pienamente convincente. La rete gli dà smarto e coraggio per guidare la squadra: è vivo e pericoloso, non letale, ma rispetto a qualche settimana fa è un altro giocatore.

TAREMI – 7 – Tanto lavoro sporco e molti errori, poi il grande assist per l’1-0 del Toro e il goal da grande attaccante per presentarsi come si deve, con qualche mese di ritardo, al popolo interista

BASTONI – 7 – Gioca per tre. Salva più volte il risultato in difesa, si occupa dei compiti da regista quando Calhanoglu fatica a correre e fa le veci di Dimarco sulla fascia per tutto il primo tempo.

FLOP

ASLLANI – 5 – Manca in regia e non chiude in difesa. Su tutti e tre i goal del Milan, l’albanese non è puntuale. L’Inter non può farci affidamento.

DUMFRIES – 5,5 – Dopo la grande gara contro la Lazio, l’olandese si limita al solito duello fisico con Theo. Troppo poco? La migliore azione la fa con uno strappo in contropiede al 73′ sulla fascia sinistra, quella non sua. In copertura è corresponsabile dei vuoti poi sfruttati nel secondo tempo dalla coppia Leao-Theo.

DIMARCO – 5 – Troppi errori in copertura e poca precisione in costruzione. Non c’è.

BISSECK – 5,5 – Benino nel primo tempo, poi subisce troppo Leao.

Il tabellino della finale di Supercoppa Italiana

Inter-Milan

2-3

45′, Lautaro; 47′, Taremi; 51′, Theo Hernandez; 79′, Pulisic; 92′, Abraham

INTER (3-5-2) Sommer 6; Bisseck 5,5, de Vrij 6 (83′, Darmian sv), Bastoni 7; Dumfries 5,5, Barella 6 (83′, Frattesi 5,5), Calhanoglu 6 (33′, Asllani 5), Mkhitaryan 5,5 (64′, Zielinski 6), Dimarco 5 (65′, Carlos Augusto 6); Taremi 7, Lautaro 6,5. All. Inzaghi 5,5.

MILAN (4-2-3-1) Maignan 5,5; Emerson Royal 6 (86′, Calabria 6), Tomori 6, Thiaw 6, Hernandez 7; Musah 6 (77′, Loftus Cheek 6), Fofana 6; Jimenez 5,5 (50′, Leao 7,5) Reijnders 6,5 (76′, Abraham 7), Pulisic 7; Morata 5,5. All. Conceicao 7,5.

Arbitro: Sozza 5

Ammoniti: 51′, Mkhitaryan; 53′, Dumfries, 57′, Tomori; 71′, Barella, 88′, Bastoni