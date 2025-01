Streaming Inter-Milan: dove vedere gratis il derby di Supercoppa

Ci siamo, stasera alle 20, Inter e Milan disputeranno la finale di Supercoppa Italiana. Ecco dove vederla gratuitamente in tv e in streaming

Tutto pronto allo stadio Al Alwaal di Riyad per il Derby di Supercoppa. Per la terza volta nella storia della competizione, Inter e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione.

Bilancio in parità nelle precedenti finali, entrambe disputate all’estero come quella odierna. Nel 2011, a vincere è stato il Milan di Allegri per 2-1 contro l’Inter di Gasperini a Pechino. Due anni fa, rivincita nerazzurra proprio a Riyad con il 3-0 sancito dai gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. L’Inter insegue il poker di vittorie consecutive in Supercoppa. Da quando è arrivato Inzaghi sulla panchina nerazzurra, l’Inter si è imposta in tre finali contro Juve, Milan e Napoli, quest’ultimo sconfitto un anno fa nella prima edizione con il format Final Four.

Sarà il primo Derby da avversari per Simone Inzaghi e Sergio Conceicao, ex compagni di squadra nella Lazio scudettata di Sven Goran Eriksson, che si ritrovano di nuovo contro dopo l’ottavo di finale di Champions League del 2023 vinto non senza sofferenza dai nerazzurri.

Inter-Milan, dove vedere la finale di Supercoppa in streaming e diretta tv

Scelte di formazione già fatte per entrambi gli allenatori che devono fronteggiare le assenze degli infortunati Thuram e Leao. Entrambi partiranno dalla panchina ma con poche chance di essere schierati anche a partita in corso, soprattutto il centravanti nerazzurro che non si è allenato con il gruppo nella seduta della vigilia. Inzaghi sostituirà Thuram con Taremi. Tutti confermati gli altri dieci titolari schierati nella semifinale con l’Atalanta.

La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su Canale 5 dalle ore 20 con l’ampio pre e post partita curato da Monica Bertini. In telecronaca, Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Il Derby di Supercoppa si gioca in un giorno festivo. Pertanto, se non avete possibilità di vederlo in tv, potete seguirlo gratuitamente in streaming da smartphone e tablet sul sito di sportmediaset oppure tramite l’applicazione di Mediaset Infinity, disponibile su tutti gli store digitali. Per accedere alla visione dei contenuti di Infinity è necessaria la registrazione (gratuita) alla app, procedura che potete completare anche tramite l’autenticazione con uno dei profili social personali.

Dopo la finale di Supercoppa, l’Inter tornerà in campo domenica 12 gennaio, alle 15, contro il Venezia in trasferta. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e DAZN 1, stessi canali di Inter-Bologna, il recupero della 19.a giornata in programma mercoledì 15 gennaio alle 20.45.