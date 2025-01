Altro che mercato fermo, Inter in corsa per un colpo da 30 milioni a gennaio

Il club nerazzurro, reduce dalla cocente beffa in Supercoppa, lavora ad un affare coi fiocchi: Marotta non bada a spese

Nemmeno il tempo di esaltare la ritrovata solidità difensiva della squadra di Simone Inzaghi – che oltre ad aver registrato la difesa in campionato aveva appena tenuto a secco di reti quella macchina da gol chiamata Atalanta – che subito la dura cronaca dei fatti ha riportato l’ambiente nerazzurro sulla terra.

Il crollo difensivo mostrato col Milan nell’ultimo amaro atto della Supercoppa italiana ha evidenziato dei problemi che necessitano di soluzioni immediate. Già perché se è vero che una delle tre marcature subite dall’Inter è arrivata da calcio piazzato, è pur vero che l’undici di Sergio Conceiçao ha creato tantissimi pericoli dalle parti di Sommer, peraltro colpevole sulla punizione di Theo Hernandez ma provvidenziale in almeno altre tre occasioni.

È bastato un Alessandro Bastoni forse non al meglio della condizione dopo la pallonata in faccia presa da Reijnders – incredibile il salvataggio dell’ex Parma nella circostanza – per vedere la retroguardia nerazzurra ballare come non si constatava da tempo.

Inevitabilmente è tornata dunque la necessità di intervenire in difesa per evitare altri crolli come quello di Riyadh, costati all’Inter e a Simone Inzaghi il primo trofeo stagionale.

Marotta rompe gli indugi: l’Inter fa sul serio per Danso

Già ad un passo dal trasferimento alla Roma nella scorsa estate – il calciatore fu bloccato dal responso negativo dello staff medico giallorosso, che aveva riscontrato dei problemi cardiaci in fase di visite mediche – Kevin Danso è tornato a giocare a pieno regime dalla metà dello scorso ottobre.

Scongiurata l’operazione al cuore che gli avrebbe pregiudicato per non poco tempo il rientro in campo, l’austriaco di origini ghanesi ha avuto notizie confortanti dai successivi esami svolti prima di dare l’assenso all’intervento chirurgico. Tutto nella norma, hanno riferito i medici, e via libera al suo ritorno in campo.

Sempre titolare, e mai sostituito, nelle partite di Ligue 1 disputate con la maglia del Lens dal 19 ottobre in poi, Danso ha fatto in tempo perfino a finire nell’agenda di mercato di alcuni club inglesi.

In particolare si registra l’interesse dell’Everton sul calciatore che recentemente, nel corso di un’intervista, aveva manifestato perplessità riguardo alla decisione della Roma di non procedere con le firme ufficiali.

Come riferito dal portale ‘Transferfeed.com‘, ci sarebbe ora anche l’Inter sulle tracce dell’austriaco. Valutazione? Almeno 25 milioni, coi giallorossi di Francia che però potrebbero chiederne almeno 30 per lasciarlo andar via a gennaio.