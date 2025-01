Asllani e Arthur per il doppio scambio: c’è il sì del presidente già per gennaio

Il mercato di Inter e Juventus potrebbe intrecciarsi in questa sessione invernale con un paio di operazioni. Coinvolti i due centrocampisti di Inzaghi e Thiago Motta

L’eliminazione ad opera del Milan in semifinale ha impedito alla Juventus di sfidare l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana. Il derby d’Italia, allora, potrebbe spostarsi sul terreno del calciomercato con due protagonista a sorpresa: Kristjan Asllani e Arthur Melo.

Il centrocampista albanese viene spesso incensato da Simone Inzaghi, che lo considera il vice Calhanoglu in cabina di regia. Per lui, finora, il minutaggio non è stato però un granché: due partite da titolare in Serie A, cui ne vanno aggiunte nove da subentrato e due saltate per infortunio, mentre le restanti sei è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

Ancora meno in Champions League: 63 minuti distribuiti in tre partite, con due trascorse interamente in panchina e una in tribuna. Gli stessi minuti collezionati nell’unica gara – giocata dal primo minuto – in Coppa Italia contro l’Udinese. Arrivato nell’estate del 2023 dall’Empoli per poco meno di 16 milioni di euro, il suo valore è rimasto pressoché invariato, ma le pretendenti in Italia non mancano.

Su di lui, in particolare, ha messo gli occhi il Bologna, che cerca rinforzi in quel reparto per sopperire agli infortuni di Aebischer ed El Azzouzi, oltre che alle possibili cessioni a gennaio di Moro e di Urbanski.

Calciomercato, Bologna tra Asllani e Arthur: possibili due scambi

Secondo quanto si legge sul quotidiano emiliano ‘Il Resto del Carlino’, il presidente del Bologna Joey Caputo ha dato l’autorizzazione ai suoi uomini mercato di fare investimenti in questa sessione di mercato per provare a dare di nuovo l’assalto alla zona Europa.

Al tecnico Vincenzo Italiano piace Asllani, che i felsinei vorrebbero prendere con la formula con diritto di riscatto a giugno. La prossima estate, peraltro, il mediano albanese potrebbe diventare una pedina di scambio con Santiago Castro, attaccante argentino da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio. Discorso in parte simile per Arthur con la Juventus: i bianconeri, su consiglio del loro tecnico Thiago Motta, stanno seguendo il giovane Urbanski che potrebbe essere acquistato a gennaio e lasciato in prestito fino al termine della stagione.

Il regista brasiliano, che non ha collezionato nemmeno un minuto in questa stagione pur essendo stato inserito nelle liste per la Serie A e la Champions, si trasferirebbe invece subito all’ombra delle Due Torri. Staremo a vedere se almeno una delle due trattative andrà in porto.