Frattesi via subito dall’Inter, scambio assurdo: “Ingaggio simile”

Per un addio di Frattesi a gennaio servirebbe un esborso assurdo, ma c’è chi non chiude all’ipotesi di uno scambio

Non ci vogliono Freud o Sherlock Holmes per sospettare che Davide Frattesi possa essere scontento del suo attuale minutaggio. Durante la semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta in molti hanno notato il suo volto scuro, pensieroso. In campo è apparso nervoso e, a fine gara, non si è lasciato andare a grossi festeggiamenti insieme ai compagni… Ma, come abbiamo più volte ribadito, l’Inter non sembra intenzionata a cederlo adesso. Ciononostante, la porta che trattiene il centrocampista a Milano potrebbe essere ancora scardinata.

Vale a dire che si potrebbe anche considerare la prospettiva di una cessione a gennaio, specie se Frattesi dovesse continuare a spingere per uscire e se dovesse arrivare un’offerta vicina ai 40 milioni. La sensazione è che il ragazzo vorrebbe tornare alla Roma, anche se a oggi non si esclude più la possibile cessione in Premier. Tottenham e Newcastle potrebbero, per esempio, farsi sotto, sfruttando l’inquietudine dell’ex Sassuolo.

L’idea di uno scambio, più volte evocata nelle ultime settimane, non solletica affatto i dirigenti nerazzurri. Difficile però che la Roma possa accontentare le pretese economiche dell’Inter. Anche se i giallorossi potrebbero sentirsi spronati all’aggressione data la confidenza con il giocatore e il suo entourage, dovrebbero comunque svenarsi per accontentare l’Inter, che valuta il ragazzo tra i 35 e i 40 milioni.

Assurdo scambio per Frattesi: c’entra ancora la Roma

Per la Roma è dunque un’operazione difficile da realizzare in questa sessione di mercato. Qualcuno storce il naso: 40 milioni per una riserva? Il prezzo è quello, e non dovrebbe cambiare da qui a fine stagione, nemmeno qualora il ragazzo dovesse trovare ancora meno spazio del solito.

Anche all’estero sanno che Frattesi è un ottimo calciatore con caratteristiche specifiche e che a Milano non gioca non per propri demeriti ma perché ha davanti un campione. E Davide Frattesi stesso dovrebbe essere cosciente di essere in una delle squadre più forti d’Italia e che, se vuole più minutaggio, può solo aspettare il proprio momento, lavorando con zero e cercando di migliorare per avvicinarsi ai livelli di Barella. L’alternativa è fare titolare in squadre di livello più basso, come la Roma, appunto.

Calciomercato.it pensa ancora che sia possibile uno scambio. Archiviato il nome di Pellegrini, il sito ha infatti lanciato l’idea di un possibile scambio con Gianluca Mancini, col quale Frattesi condivide lo stesso agente.

“Attenzione poi all’ipotesi di uno scambio tra Frattesi e Mancini, giocatori che condividono lo stesso procuratore, Giuseppe Riso“, si legge su calciomercato.it. “Una ipotesi realizzabile per l’estate, anche perché il difensore, a Roma, non è più un incedibile, non essendo stato menzionato da Ranieri in quel tipo di lista. L’ingaggio tra i due calciatori è simile, la valutazione di Mancini potrebbe essere intorno ai 20-25 milioni di euro e quella di Frattesi non appare molto distante”.

Niente scambi, solo cash

In ogni caso, vale la pena ricordare che, in linea di massima, l’Inter non è interessata a scambi e che non sembra intrigata dalla possibilità di aggiungere alla rosa un giocatore come Mancini, che ad aprile compirà ventinove anni. Sì, ai nerazzurri serve un centrale, ma Oaktree preme per un giovane, con l’ingaggio basso e soprattutto rivendibile.

Se Frattesi vuole trasferirsi altrove già a gennaio per giocare di più dovrebbe spingere la Roma a mettere sul piatto più di 35 milioni: un prezzo che i giallorossi intendono come assurdo. Diverso è il giudizio dei club inglesi che, a fine mese, potrebbe esporsi. Davanti a tutti c’è il Tottenham, che ha bisogno di aggiungere una mezzala in rosa. Vendendo Frattesi a gennaio, l’Inter dovrebbe prendere un altro centrocampista subito.

L’unico sostituto di Barella che potrebbe prendere il posto di Frattesi come mezzala destra è Daniel Maldini, ma ci sarebbe molto da lavorarci su. A stagione in corso potrebbe essere un affare controproducente per tutti.