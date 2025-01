Un campione d’Europa per Inzaghi, l’Inter lo prende a 18 milioni

Marotta prepara un colpo da maestro per rinforzare la rosa nerazzurra: ecco il campione d’Europa, affare da 18 milioni di euro

I piani dell’Inter iniziano a prendere forma. Non solo per il mese in corso, nel quale qualcosa in ottica calciomercato potrebbe muoversi. Il futuro dei nerazzurri appare roseo, dentro e fuori dal rettangolo verde.

Ecco perché Beppe Marotta sta portando avanti una lista di profili da urlo che farebbe la felicità di Simone Inzaghi. Certo, con un occhio sempre al bilancio, perché dopo anni di conti in rosso e ‘sofferenza’ economica adesso l’Inter può sorridere anche dal punto di vista finanziario.

Spazio alle grandi occasioni, in Italia e all’estero, con una suggestione nello specifico che lo stesso Inzaghi avrebbe intenzione di coltivare per la prossima estate. Così la dirigenza di Viale della Liberazione può davvero puntare sul campione d’Europa per accontentare l’allenatore piacentino: sarebbe un colpo da applausi.

Idea da urlo: così l’Inter ‘chiama’ il PSG

Si è parlato spesso negli ultimi mesi di come l’asse tra Inter e PSG possa infiammarsi in vista dei prossimi tempi, soprattutto perché la società di Al-Khelaifi segue con enorme interesse il futuro di Marcus Thuram.

Stavolta, però, a pianificare un clamoroso scippo sarebbe Beppe Marotta. Fari puntati su Marco Asensio per la prossima estate. Un calciatore di altissimo profilo che recentemente si è laureato campione d’Europa con la Spagna e che nello scacchiere tattico di Inzaghi avrebbe un ruolo di enorme rilevanza. Classe 1996, non sta trovando particolarmente spazio agli ordini di Luis Enrique. Lato contrattuale, poi, tutto sembrerebbe poter giocare a favore dei nerazzurri.

Il contratto di Asensio con il PSG scadrà il 30 giugno 2026 e – senza rinnovo – il club francese si ritroverebbe ‘costretto’ a cederlo per fare cassa ed evitare di perderlo a zero tra un anno e mezzo. In questo scenario comparirebbe in prima fila l’Inter che, in attacco, ha intenzione di cambiare tanto. Esterno d’attacco, trequartista e all’occorrenza anche falso centravanti: Asensio è un profilo che può solleticare moltissimo Simone Inzaghi.

Asensio-Inter: cifre e dettagli

Marotta potrebbe avanzare una proposta da circa 18 milioni di euro per regalare a Inzaghi il gioiello spagnolo, arrivato a zero all’ombra della Tour Eiffel nell’estate 2023 dopo una vita intera in Spagna, tra Maiorca e Real Madrid. Lato stipendio Asensio rappresenterebbe uno sforzo non da poco per Oaktree. Al momento, infatti, percepisce ben 8 milioni netti a stagione: uno in meno di Lautaro, il più pagato della rosa interista.

È chiaro che, anche da questo punto di vista, qualcosa andrebbe limato per mantenere il monte ingaggi in ordine. Ma intanto lo scarso impiego in questa stagione può davvero aprire al clamoroso scenario estivo. Al momento Asensio è fermo a 15 presenze complessive con il PSG, con 2 gol e 4 assist vincenti.