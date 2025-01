Frattesi nel triangolo di mercato: clamoroso ritorno all’Inter

Il centrocampista nerazzurro trova poco spazio con Inzaghi. Spunta una nuova pretendente che potrebbe riportare un grande ex ad Appiano Gentile

Con sei gol e quattro assist, Davide Frattesi è stato un po’ il dodicesimo uomo la scorsa stagione per l’Inter. Tante volte il centrocampista romano classe 1999 è stato decisivo con i suoi ingressi dalla panchina per spaccare le partite.

Un rendimento che aveva fatto sperare all’ex Sassuolo di trovare maggiore spazio quest’anno, ma i numeri non sono migliorati. Soltanto quattro partite da titolare in Serie A contro il Monza, l’Udinese (in cui ha segnato un gol), il Torino e l’Empoli (al quale ha rifilato una doppietta). Tre gare dal primo minuto anche in Champions League, contro lo Young Boys, l’Arsenal ed il Bayer Leverkusen, senza riuscire a iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori; così come nei novanta minuti di Coppa Italia contro l’Udinese.

C’è da dire che Frattesi pubblicamente non ha mai proferito una parola fuori posto, anzi: spesso si è dimostrato uomo spogliatoio anche con i suoi post sui social network. Resta il fatto che il suo minutaggio sotto la gestione di Simone Inzaghi resta scarso e con l’arrivo la scorsa estate nel reparto mediano di Zielinski, gli spazi si sono ristretti ulteriormente e la concorrenza è aumentata.

Calciomercato Inter, Frattesi nel mirino del Newcastle: effetto domino con Kovacic?

Per Frattesi le pretendenti non mancano. In Serie A piace sempre alla Juventus, mentre la Roma vorrebbe riportarlo ‘a casa’ tentando uno scambio poco conveniente per i nerazzurri con Pellegrini. Dal canto suo l’Inter non vuole cederlo, ma se arrivassero offerte da 50 milioni di euro, potrebbe cambiare idea.

Una cifra che in Italia non può permettersi nessuno, ma in Premier League sì. Si è parlato soprattutto del Tottenham, ma stando a quanto si legge sul portale britannico ‘Team Talk’, adesso anche il Newcastle è sulle sue tracce. L’obiettivo è quello di formare una coppia tutta italiana con l’ex milanista Sandro Tonali in caso di cessione di Bruno Guimaraes.

A far partire l’effetto domino, infatti, potrebbe essere il Manchester City, che per rifare il centrocampo vorrebbe puntare proprio sul brasiliano dei Magpies. Per fare cassa e chiudere questa sorta di triangolo di mercato, la squadra di Pep Guardiola è disposta ad Mateo Kovacic all’Inter. Per il 30enne centrocampista croato si tratterebbe di un ritorno in nerazzurro a dieci anni esatti dal suo addio. Ma per i costi di cartellino ed ingaggio, oltre che per l’età, non sembra un profilo che possa interessare ad Oaktree.