Mazzata per Inzaghi, un altro ko in attacco: l’esito UFFICIALE degli esami

Continua il momento non facile per i nerazzurri. Ancora un infortunio grave e un recupero più lungo del previsto: ecco quando rientrerà in campo

Piove sul bagnato in casa Inter. La sconfitta in Supercoppa ancora brucia ed ora Inzaghi deve fare i conti anche con l’ennesima emergenza per quanto riguarda gli infortuni. Dal ritorno dall’Arabia erano diversi i giocatori da verificare e per il tecnico non ci sono assolutamente delle buone notizie. È ufficiale un problema non di poco conto per un attaccante e per lui è previsto uno stop un po’ più lungo del previsto.

Non sicuramente una buona notizia per Inzaghi e l’intero mondo nerazzurro. L’infermeria di Appiano Gentile continua ad essere piena e contro il Venezia ci sarà una piccola emergenza. La speranza del tecnico è che comunque si possa nel minor tempo possibile recuperare tutti gli indisponibili per poter riprendere le rotazioni piene.

Inter: nuova tegola per Inzaghi, ancora un infortunio

La speranza di Inzaghi è che il problema accusato in Arabia fosse di poco conto. In realtà non è così ed ora il calciatore salterà alcune partite. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico, che ora sarà costretto a ridurre leggermente le rotazioni in un periodo sicuramente molto impegnativo considerato il recupero dell’ultima giornata di andata e la Champions League.

Il risultato degli esami e i tempi di recupero

La buona notizia del recupero di Thuram viene resa leggermente amara dal problema accusato da Correa alla vigilia della finale contro il Milan. In un primo momento si era parlato di un semplice affaticamento. Poi lo staff medico ha deciso di effettuare degli approfondimenti medici e per questo motivo il rischio di uno stop era possibile.

Gli esami strumentali, come riferito dalla stessa Inter, hanno evidenziato una “elongazione al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno“. A questo punto sembra davvero improbabile immagine un recupero per Venezia ed è possibile anche uno stop contro il Bologna. Per lui si parla di un rientro il 15 gennaio.

Una tegola importante considerato che Correa era dato tra i giocatori più in forma. Ora una settimana di stop e poi il rientro in campo. Anche se si spera in un recupero immediato per portarlo in panchina almeno contro il Bologna.

Inter: Thuram ha recuperato

Se per Correa la convocazione contro il Venezia è praticamente impossibile, domenica ci sarà Thuram. Il francese ha completamente smaltito il suo problema fisico e si candida per una maglia da titolare. Da capire se al fianco di Lautaro o di Taremi.