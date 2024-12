La decisione di Inzaghi su Taremi: cambia tutto per Correa

Le ultime prestazioni dell’iraniano non sono state all’altezza e il tecnico ha fatto una scelta molto importante: cosa cambia per il Tucu

È arrivato il momento delle scelte per Simone Inzaghi. Ad ormai pochi giorni dal giro di boa della stagione, il tecnico nerazzurro deve stabilire delle gerarchie ben precise in squadra. I fari nelle ultime settimane sono stati puntati principalmente in attacco dove alle spalle di Thuram e Lautaro non c’erano delle posizioni ben definite. L’allenatore piacentino li ha provati tutti quasi in egual modo per capire le risposte che davano i giocatori.

Ora, stando alle ultime indiscrezioni, la scelta è stata compiuta. Le prestazioni non eccezionali di Taremi hanno portato il tecnico a prendere una decisione importante sull’iraniano. Questa naturalmente cambia molto anche la posizione di Arnautovic, ma in particolare, di Correa. Poi spetterà al campo dare l’ultimo giudizio e quindi vedremo nelle prossime settimane se le mosse sono state giuste oppure no.

Riserve sciolte e formazione contro la Lazio ormai definita. La trasferta dell’Olimpico per l’Inter è un esame importante e per questo motivo Simone Inzaghi non vuole sbagliare. Il tecnico nerazzurro schiererà la migliore formazione possibile per affrontare i biancocelesti e portare a casa i tre punti.

Da Bisseck a Taremi: le mosse di Simone Inzaghi

L’unico grande dubbio era rappresentato in difesa. Alla fine la scelta sarebbe caduta su Bisseck. A meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, sarà il tedesco ad affiancare de Vrij e Bastoni davanti a Sommer. Panchina per Darmian. A centrocampo sugli esterni toccherà a Dumfries fronteggiare Nuno Tavares mentre dall’altra parte spazio a Dimarco. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a completare la linea mediana. Nessun turnover in attacco con Lautaro al fianco di Thuram.

Ma nel reparto offensivo una novità c’è almeno per quanto riguarda le gerarchie. Le ultime prestazioni non all’altezza hanno portato Taremi a perdere un po’ di posizioni nelle preferenze di Inzaghi. Ora è Correa la prima alternativa al duo Thuram e Lautaro. Se così sarà anche in futuro, vedremo se l’argentino sarà inserito anche in lista Champions oppure si continuerà con l’iraniano e Arnautovic in Europa.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Inter:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni A.; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram M., Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Chiffi di Padova