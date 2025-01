Calhanoglu e non solo: Inzaghi in emergenza dopo il derby

Piove sul bagnato in casa nerazzurra. Non solo la sconfitta in Supercoppa, ma anche diversi infortuni da valutare nelle prossime ore

L’Inter è tornata da poco dall’Arabia, ma c’è davvero poco tempo per rifiatare. Domenica alle 15 i nerazzurri saranno in campo a Venezia per una sfida fondamentale in chiave Scudetto. Davanti il Napoli non ha nessuna intenzione di rallentare e Lautaro e compagni sono chiamati ad una prova d’orgoglio anche per dimenticare una sconfitta in Supercoppa che ancora oggi brucia per le modalità in cui è avvenuta.

Ma alla ripresa degli allenamenti Simone Inzaghi dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori a partire da Calhanoglu. Il centrocampista turco ha lasciato il campo poco dopo la mezz’ora a causa di un problema fisico e nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro. Saranno anche altri i giocatori da verificare e la speranza del tecnico è che possano tornare tutti a disposizione il prima possibile per contare sulla rosa completa.

Inter e i giocatori da valutare

Se Thuram dovrebbe essere convocato (per lui possibile la maglia da titolare ndr), per Calhanoglu e gli altri giocatori usciti acciaccati dalla sfida contro il Milan bisognerà aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro. La loro presenza a Venezia è in forte dubbio e i dubbi saranno sciolti solamente dopo tutte le verifiche del caso dello staff medico.

Da Calhanoglu a Correa: tutte le situazioni da verificare

Thuram è sempre più vicino al rientro. Il francese ha, infatti, smaltito il problema fisico e sarà presente a Venezia. Da capire se partirà titolare oppure no. Le altre questioni da verificare sono quelle di Calhanoglu, de Vrij e Correa, usciti anzitempo dalla sfida contro il Milan per un problema fisico.

Secondo le prime informazioni, Calhanoglu ha accusato un problema all’adduttore della gamba destra (i due precedenti infortuni erano alla sinistra). Il rischio ricaduta è scongiurato, ma ora sono in corso tutte le valutazioni del caso per avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero. Per questo motivo Inzaghi aspetterà la giornata di domani per capire se potrà essere a disposizione oppure no.

Da capire anche de Vrij e Correa. L’olandese ha lasciato il campo per un fastidio al flessore e quindi il rischio di uno stop di qualche settimana. L’argentino nella giornata di domani si sottoporrà agli esami strumentali per capire meglio l’entità del problema accusato in Arabia.

Le ultime su Acerbi e Pavard

Da valutare con attenzione le condizioni anche di Acerbi e Pavard. I due difensori sono rimasti a Milano per completare il proprio recupero e, almeno di clamorose sorprese dell’ultima ora, per loro è possibile una convocazione per Venezia.