Addio Inter, affare anticipato a gennaio: vola in Premier per 25 milioni

Un potenziale obiettivo di mercato per l’Inter sta per svanire. Un club di Premier League è pronto a prenderlo già a gennaio

Archiviata la cocente delusione per la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, l’Inter sta preparando la prossima sfida di campionato con il Venezia, terzo match di un mese di gennaio che ne prevede altri cinque tra Serie A e Champions League.

Con la vetta del campionato da conquistare alla stregua di un posto tra le prime otto del girone di Champions League, la priorità per l’Inter non sarà di certo il calciomercato di gennaio. Nella sessione invernale, l’organico nerazzurro dovrebbe rimanere quello attuale a disposizione di Simone Inzaghi. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalla possibile cessione di Arnautovic per il quale è sempre vivo l’interesse del Torino.

L’Inter si rinforzerà la prossima estate con nuovi innesti in attacco e in difesa, reparto quest’ultimo nel quale potrebbe essere confermato De Vrij, le cui chance di rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione sono aumentate dopo le recenti prestazioni da titolare in sostituzione dell’infortunato Acerbi.

Inter, svanito un obiettivo per la difesa: c’è un top club di Premier

In una prospettiva di ringiovanimento dell’organico, all’Inter è stato accostato anche un giovane difensore che sta ben figurando in Liga con la maglia della Real Sociedad. Si tratta di Jon Aramburu, nazionale 22enne venezuelano, esterno destro titolare della compagine basca. Un calciatore di grande qualità e duttile tatticamente che può essere schierato anche sulla fascia opposta e in una difesa tre.

Caratteristiche, quelle di Aramburu, che avevano attirato anche l’Inter oltre a Olympique Marsiglia e Borussia Dortmund. L’interesse dei nerazzurri e delle altre pretendenti, tuttavia, è destinato a rimanere tale. Sul giovane venezuelano è piombata infatti l’Aston Villa, disposta a prenderlo già a gennaio con un’offerta di oltre 20 milioni. Ci sarebbero già stati contatti tra Monchi, il d.s dei Villans, e la dirigenza della Real Sociedad che vorrebbe trattenere il giocatore almeno fino a fine stagione.

Aramburu resta una priorità assoluta per l’allenatore Unai Emery che punta anche ad altri acquisti a gennaio per risalire la classifica di Premier e provare a raggiungere la qualificazione in Champions League per la seconda stagione consecutiva. Champions attuale nella quale l’Aston Villa è in piena corsa, come l’Inter, per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, un traguardo prestigioso al quale il club di Birmingham potrebbe presentarsi rafforzata in attacco da Kolo Muani. Ci sono anche i Villans, infatti, sull’attaccante che il PSG è disposto a cedere in prestito fino a fine stagione in quanto ormai fuori dalle scelte di Luis Enrique proprio come l’ex nerazzurro Skriniar.