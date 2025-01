Il sostituto di Dumfries a costo zero: via libera di Oaktree

Un vice Dumfries o un sostituto per l’olandese: l’Inter lavora su un parametro zero ancora giovane e con margini di crescita

L’Inter, secondo quanto dettato programmaticamente da Oaktree, è alla ricerca di giocatori non troppo anziani (il limite massimo dovrebbe essere di venticinque-ventisei anni) e dall’ingaggio sostenibile. Acquisti utili per poter lavorare sulla valorizzazione e dunque sul player-trading. E, meno si spende per acquistarli, e meglio è.

Per questo, Marotta e Ausilio potrebbero essere chiamati a continuare a lavorare sui giocatori in scadenza, come hanno già fatto negli scorsi anni. La differenza è che ora non potranno concentrarsi sui giocatori di esperienza. Bisogna, insomma, puntare ai giovani.

Come riporta TuttoSport, anche in virtù dell’età ormai fuori parametro di Darmian, sulle fasce si guarda ancora Rensch dell’Ajax. Il ventunenne è in realtà un difensore centrale, ma la dirigenza nerazzurra lo starebbe seguendo soprattutto come profilo utile a coprire il ruolo di vice-Dumfries.

Devyne Rensch è un ambidestro che nei suoi esordi all’Ajax ha spesso giocato come terzino. Bravo tecnicamente e abbastanza veloce, passò a giocare centrale quando sulla fascia aveva davanti Noussair Mazraoui. Il classe 2003 può insomma ricoprire tutti i ruoli della difesa, anche se dà il suo meglio come terzino destro o centrale di sinistra. Non ha mai giocato nel ruolo di esterno a tutta fascia in un 3-5-2. E, com’è noto, in Olanda, i dettami difensivi non sono mai una priorità per gli esterni.

L’alternativa a Dumfries arriva a zero dall’Olanda

Rensch è nel mirino nerazzurro dalla scorsa estate, ma interessa soprattutto come colpo a zero: il ragazzo che potrebbe sostituire o affiancare Dumfries, non ha trovato un accordo di rinnovo con l’Ajax e a giugno dovrebbe svincolarsi. Forse ha già un’intesa con qualche altra pretendente. L’Inter?

In Inghilterra scrivono che Devyne Rensch è un altro giocatore dei tanti giocatori presi in considerazione dal Tottenham come possibili rinforzi già per gennaio. In quest’ottica gli Spurs potrebbero quindi muoversi in anticipo, offrendo ai Lancieri una decina di milioni (il ragazzo è valutato 25 milioni). Un altro terzino destro in scadenza è Tariq Lamptey. Il ventiquattrenne inglese naturalizzato ghanese, difensore del Brighton e della nazionale ghanese, è però troppo minuto fisicamente per poter adattarsi al gioco di Inzaghi e mostrarsi come un’alternativa a Dumfries.



Tariq Lamptey non è un titolare nel Brighton, ma ha segnato il goal del pareggio nei minuti finali nella sfida contro l’Aston Villa, ed è già a quota 3 goal e 3 assist in sole 7 presenza fra campionato e coppe. Non è la prima scelta per Fabian Hurzeler, ma secondo i tifosi del club è meglio di Joel Veltman, anche perché ha fame e sa sfruttare bene le sue limitate opportunità.

L’olandese non parte?

Sulla fascia sinistra, l’Inter è coperta. Ma in caso di uscita di Buchanan (finora non all’altezza delle aspettative, anche a causa del lungo infortunio), a zero potrebbe esserci il giamaicano (con nazionalità inglese) Tyrick Mitchell in scadenza con il Crystal Palace. Scade a giungo pure il contratto del brasiliano del PSV: Mauro Junior, pure lui un laterale sinistro.

Per altri colpi, cioè per affari non a zero, l’entrata di un nuovo giocatore dovrebbe corrispondere a un’uscita. Dumfries non è mai stato un incedibile per i nerazzurri, ma il rapporto fra club e giocatore non è mai stato saldo come in queste ultime settimane.

L’olandese che è sembrato per anni vicino alla partenza ha da poco firmato il rinnovo con l’Inter e, sul campo, si è ripreso la titolarità assoluta. Oggi è diventato un calciatore fondamentale per Inzaghi. Al di là dei goal: Dumfries garantisce corsa, forza e attenzione sulla doppia fase. Cederlo non è quindi una priorità.