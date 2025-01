Inter, affare chiuso a 80 milioni: va subito da Guardiola

Il centravanti egiziano, accostato anche all’Inter di recente, avrebbe accolto positivamente l’interesse mostrato dal City. Eintracht osso duro sul mercato, la richiesta è altissima

Dall’essere squadra imbattibile, il Manchester City è andato incontro ad una incredibile involuzione nel corso degli ultimi mesi. Nulla che potesse esser preventivato ad inizio stagione.

La sfilza di risultati negativi maturati in Premier League ha messo in apprensione Pep Guardiola, soprattutto in relazione ad una resa offensiva meno bruciante di testimoniata nel recente passato. Per tale ragione il tecnico spagnolo, nella speranza di risollevare le sorti del cammino dei ‘Citizens’ in questa seconda metà di campionato, avrebbe indicato alla propria dirigenza alcuni nomi su cui investire sul mercato.

Fra le indicazioni ricevute il City si starebbe adesso muovendo nel concreto per un calciatore accostato anche all’Inter di recente, etichettato come una delle grandissime rivelazioni del campionato di Bundesliga con la maglia dell’Eintrach Francoforte.

Bramato da Guardiola, Marmoush è nella morsa del City

Omar Marmoush, questo il nome completo dell’attaccante egiziano dell’Eintracht, è stato indicato all’Inter come potenziale erede di Marcus Thuram laddove il collega di reparto francese dovesse fare i propri bagagli in estate per sposare un progetto differente da quello nerazzurro per la prossima stagione.

Ciononostante, anche mettendo in conto tale remota ipotesi, il club di Viale della Liberazione non sarebbe in grado di soddisfare le elevatissime richieste del club tedesco cedente per il cartellino di Marmoush. Al momento si parla di almeno 80 milioni di euro, senza sconti alcuni neppure verso chi come il Manchester City, dall’alto della propria forza economica, potrebbe farci davvero un pensierino a prezzo pieno.

Stando a diverse fonti inglesi, il calciatore avrebbe comunque manifestato il proprio interesse a raggiungere Guardiola al City e raggiunto una potenziale intesa economica grazie al lavoro svolto dal suo agente nelle ultime ore. Sarebbe tuttavia ancora ampio il divario fra la richiesta dell’Eintracht e l’offerta del club acquirente, ferma ancora intorno ai 60 milioni. Non si esclude che l’accordo definitivo possa esser raggiunto a metà strada, anche grazie all’inclusione di diversi bonus che farebbero gonfiare il valore complessivo della transazione.

Le statistiche di Marmoush finora in Bundesliga: